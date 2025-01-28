Нутрициолог указала на миф о вреде глютена для организма

«Для большинства людей употребление продуктов, содержащих глютен, не является проблемой. Более того, они являются источниками клетчатки и витаминов, которые важны для здоровья. В рационе здоровых людей продукты с глютеном могут быть частью сбалансированного питания», - подчеркнула Дивинская.

Нутрициолог Дивинская указала на миф о вреде глютена для организма, уточнив, что противопоказания к его употреблению распространяются только на отдельную категорию людей. В беседе с News.ru она отметила, что сторонники отказа от глютена акцентируют внимание на его негативном влиянии, но на самом деле чувствительностью к нему обладают далеко не все.Нутрициолог напомнила, что глютен – это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи. Такие злаки богаты витаминами группы B, содержат важные микроэлементы и минеральные вещества, включая железо, магний и цинк. Отказ от их употребления без всякой необходимости лишает организм натуральных компонентов, укрепляющих его здоровье.Кому глютен противопоказан? Людям с аутоиммунными заболеваниями, например, с целиакией. У них его прием вызывает серьезные нарушения в работе ЖКТ, включая повреждение тонкой кишки и неусвоение важных пищевых компонентов.До этого терапевт Тамара Ильинская предупредила, что характерной проблемой при непереносимости глютена становятся разные нарушения пищеварения, от болей в животе до вздутия. Также врач рассказала , что такая непереносимость может проявляться у людей в разных формах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Суна Исакова сообщила : при непереносимости глютена могут возникать тяжелые кожные реакции.

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