Кардиолог посоветовал сердечникам избегать долгих прогулок в нестабильную погоду

«Гипертоникам, пожилым и людям с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями лучше отказаться от долгих прогулок на улице в период колебания температур», - заявил медик в комментарии LIFE.ru.

«Непосредственно перед выходом из дома лучше не пить кофе или крепкий чай. Алкоголь желательно исключить вовсе. Также следует избегать длительного пребывания на холоде», - дополнил свои рекомендации кардиолог.

Кардиолог Шубитидзе посоветовал сердечникам избегать долгих прогулок в нестабильную погоду, отметив, что речь идет о периодах с неустойчивой температурой воздуха.Шубитидзе отметил, что хотя физическая активность имеет большое значение для поддержания сердца в хорошей форме, в периоды погодной нестабильности нужно тщательнее контролировать свое самочувствие и избегать ненужных нагрузок или стресса, негативно влияющих на сердечную мышцу.Кардиолог уточнил: если прогулка зимой длится более 30 минут, желательно сделать перерыв – в такой момент нужно удостовериться, что нет признаков ухудшения самочувствия, нарушенного сердцебиения или переохлаждения.Шубитидзе отметил, что на нестабильную погоду зимой у сердечников могут нежелательным образом реагировать сосуды, поэтому возможны скачки давления, аритмия, неприятные проявления сердечной недостаточности. Учитывая подобные риски, следует держать под рукой рекомендованные врачом препараты и по возможности избегать факторов, дополнительно способствующих плохому самочувствию, – стресса и лишних волнений, недосыпа, переедания и недоедания. Врач обратил внимание, что зимой организму особенно необходимы продукты, богатые витаминами и различными микроэлементами. В этот период важно укреплять иммунитет и не допускать простуды, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что ОРВИ часто ведут к обострению имеющихся сердечных проблем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком имеющихся проблем с сердцем могут быть темные круги , возникающие под глазами.

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