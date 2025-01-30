Врач: вздутие живота связано с застоем желчи – как решить проблему

«Вздутие живота, тяжесть в подреберье, несварение и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом связаны с застоем желчи», - сообщила медик в Telegram-канале.

«Чтобы избежать застоя желчи и развития сопутствующих ему неприятных симптомов, надо завтракать. Правильный завтрак запускает все обменные процессы в теле, благодаря чему желчь направляется в кишечник, чтобы «расправиться» с жирами», - сообщила Диляра Лебедева.

Врач Лебедева предупредила россиян, что вздутие живота и другие неприятные симптомы плохого функционирования желудочно-кишечного тракта бывают связаны с застоем желчи.Лебедева уточнила, что нормальная выработка желчи имеет большое значение для работы ЖКТ – она активизирует процессы выработки ферментов, обеспечивает переваривание жиров, влияет на перистальтику кишечника. Врач констатировала, что решить проблему вздутия живота, несварения и запоров помогает регулярный завтрак, профилактирующий застой желчи.Медик подчеркнула, что завтрак должен быть полноценным, включать в себя источники белка (яйца, орехи, сыр), жиров (авокадо, жирную рыбу, сливочное масло), а также некрахмальные овощи (огурцы, помидоры, капусту).До этого врач-гастроэнтеролог Алина Еникеева рассказала , какие факторы нарушают нормальный отток желчи и способствуют ее застою. В числе наиболее частых причин такой проблемы медик назвала недостаточный питьевой режим и нехватку в рационе качественных жиров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-гастроэнтеролог Ирина Иванова сообщила : люди, которые плохо чувствуют себя после употребления жирной пищи, могут страдать от застоя желчи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.