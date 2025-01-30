Врач: вздутие живота связано с застоем желчи – как решить проблему

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вздутие живота

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева назвала простой способ профилактики вздутия живота и других нарушений в работе ЖКТ.

Врач Лебедева предупредила россиян, что вздутие живота и другие неприятные симптомы плохого функционирования желудочно-кишечного тракта бывают связаны с застоем желчи.

«Вздутие живота, тяжесть в подреберье, несварение и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом связаны с застоем желчи», - сообщила медик в Telegram-канале.

Лебедева уточнила, что нормальная выработка желчи имеет большое значение для работы ЖКТ – она активизирует  процессы выработки ферментов, обеспечивает переваривание жиров, влияет на перистальтику кишечника. Врач констатировала, что решить проблему вздутия живота, несварения и запоров помогает регулярный завтрак, профилактирующий застой желчи.

«Чтобы избежать застоя желчи и развития сопутствующих ему неприятных симптомов, надо завтракать. Правильный завтрак запускает все обменные процессы в теле, благодаря чему желчь направляется в кишечник, чтобы «расправиться» с жирами», - сообщила Диляра Лебедева.

Медик подчеркнула, что завтрак должен быть полноценным, включать в себя источники белка (яйца, орехи, сыр), жиров (авокадо, жирную рыбу, сливочное масло), а также некрахмальные овощи (огурцы, помидоры, капусту).

До этого врач-гастроэнтеролог Алина Еникеева рассказала, какие факторы нарушают нормальный отток желчи и способствуют ее застою. В числе наиболее частых причин такой проблемы медик назвала недостаточный питьевой режим и нехватку в рационе качественных жиров.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-гастроэнтеролог Ирина Иванова сообщила: люди, которые плохо чувствуют себя после употребления жирной пищи, могут страдать от застоя желчи.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
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врач-эндокринолог
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Теги : проблемы с ЖКТ, желчь, Диляра Лебедева
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Врач: вздутие живота связано с застоем желчи – как решить проблему