Терапевт назвал людей с повышенной чувствительностью к перепадам температуры

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плохое самочувствие

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, кому нужно быть осторожнее в периоды «температурных качелей»

Терапевт Звонков назвал людей с повышенной чувствительностью к перепадам температуры, об этом сообщило РИАМО.

«В основном от резких перепадов температуры страдают пожилые люди, страдающие различными сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. Вот эти люди максимально чувствительны к перепадам температуры», - пояснил Звонков в беседе с ним.

Медик отметил, что у людей, чей организм подвержен влиянию «температурных качелей», могут наблюдаться гипертония, стенокардия, обострения васкулита и других аутоиммунных патологий.

До этого врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе рассказал, что в периоды резких температурных колебаний нужно тщательнее заботиться о сохранении здоровья сердца, а людям, уже имеющим сердечные заболевания, – избегать в нестабильную погоду слишком продолжительных прогулок. Врач отметил, что у сердечников на скачки температуры могут нежелательным образом реагировать сосуды, поэтому у них возможны перепады давления, аритмия, неприятные проявления сердечной недостаточности.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила россиян о негативном влиянии слишком теплой зимы на организм и здоровье.

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Андрей Звонков
Андрей Звонков
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : погода и здоровье, перепады температур, Андрей Звонков