Терапевт назвал людей с повышенной чувствительностью к перепадам температуры

«В основном от резких перепадов температуры страдают пожилые люди, страдающие различными сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. Вот эти люди максимально чувствительны к перепадам температуры», - пояснил Звонков в беседе с ним.

Терапевт Звонков назвал людей с повышенной чувствительностью к перепадам температуры, об этом сообщило РИАМО Медик отметил, что у людей, чей организм подвержен влиянию «температурных качелей», могут наблюдаться гипертония, стенокардия, обострения васкулита и других аутоиммунных патологий.До этого врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе рассказал , что в периоды резких температурных колебаний нужно тщательнее заботиться о сохранении здоровья сердца, а людям, уже имеющим сердечные заболевания, – избегать в нестабильную погоду слишком продолжительных прогулок. Врач отметил, что у сердечников на скачки температуры могут нежелательным образом реагировать сосуды, поэтому у них возможны перепады давления, аритмия, неприятные проявления сердечной недостаточности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила россиян о негативном влиянии слишком теплой зимы на организм и здоровье.

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