Врач Демьяновская: чем грозит здоровью аномально теплая зима?

«При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний», - сообщила Демьяновская в комментарии для РИА Новости

«Зимние морозы укрепляют иммунитет путем естественного физиологического закаливания, а теплая зима снижает такие адаптационные механизмы, что может сделать людей более уязвимыми к резким похолоданиям или весеннему межсезонью», - констатировала медик.

Врач Демьяновская рассказала, чем грозит здоровью аномально теплая зима, отметив при этом, что любое отклонение климата от нормы требует от организма дополнительных усилий для адаптации – такая необходимость подстраиваться под изменившуюся погоду может стать для него дополнительной и ненужной нагрузкой.Врач добавила, что слишком мягкая зимняя погода способствует выживанию и распространению респираторных вирусов – таким образом, повышается вероятность заразиться гриппом, коронавирусом, другими ОРВИ. Помимо того, в условиях теплой зимы без снега и ветра в окружающем пространстве интенсивнее накапливается пыль, разного рода аллергены и загрязняющие вещества. В результате люди с хроническими респираторными заболеваниями (бронхиальная астма, бронхит, поллиноз) могут испытывать характерное ухудшение самочувствия.Демьяновская обратила внимание, что после аномально теплой зимы организм может быть плохо подготовлен к периоду межсезонья, наступающему весной.До этого врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил , что в теплую зиму у многих людей могут возникать кашель, чихание, заложенность носа и насморк как проявления аллергических реакций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Иосиф Шубитидзе рассказал , почему в период колебания температур зимой нужно тщательнее заботиться о сохранении здоровья сердца.

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