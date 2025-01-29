Врач Демьяновская: чем грозит здоровью аномально теплая зима?
Врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила россиян о негативном влиянии слишком теплой зимы на организм и здоровье.
Врач Демьяновская рассказала, чем грозит здоровью аномально теплая зима, отметив при этом, что любое отклонение климата от нормы требует от организма дополнительных усилий для адаптации – такая необходимость подстраиваться под изменившуюся погоду может стать для него дополнительной и ненужной нагрузкой.
«При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний», - сообщила Демьяновская в комментарии для РИА Новости.
Врач добавила, что слишком мягкая зимняя погода способствует выживанию и распространению респираторных вирусов – таким образом, повышается вероятность заразиться гриппом, коронавирусом, другими ОРВИ. Помимо того, в условиях теплой зимы без снега и ветра в окружающем пространстве интенсивнее накапливается пыль, разного рода аллергены и загрязняющие вещества. В результате люди с хроническими респираторными заболеваниями (бронхиальная астма, бронхит, поллиноз) могут испытывать характерное ухудшение самочувствия.
Демьяновская обратила внимание, что после аномально теплой зимы организм может быть плохо подготовлен к периоду межсезонья, наступающему весной.
«Зимние морозы укрепляют иммунитет путем естественного физиологического закаливания, а теплая зима снижает такие адаптационные механизмы, что может сделать людей более уязвимыми к резким похолоданиям или весеннему межсезонью», - констатировала медик.
До этого врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что в теплую зиму у многих людей могут возникать кашель, чихание, заложенность носа и насморк как проявления аллергических реакций.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Иосиф Шубитидзе рассказал, почему в период колебания температур зимой нужно тщательнее заботиться о сохранении здоровья сердца.
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Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог
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