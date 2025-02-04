Врач рассказал, какая прогулка защищает от гипертонии и многих других недугов

«Прогулки на свежем воздухе помогают избежать таких болезней, как гипертония, атеросклероз, остеохондроз, диабет второго типа, онкология и многих других недугов», - поделился врач.

«У каждого скорость ходьбы своя, поэтому старайтесь ходить так, как будто вы куда-то немного спешите».

Врач Шишонин рассказал, какая прогулка защищает от гипертонии и многих других недугов, в беседе с aif.ru . Медик отметил: чтобы прогулки проявляли свой оздоровительный эффект, выходить на улицу нужно ежедневно.Шишонин подчеркнул, что гулять нужно не расслабленно, а в таком темпе, чтобы организм ощущал нагрузку.Врач обратил внимание, что оздоровляющим свойством обладают пешие прогулки продолжительностью минимум час. Он объяснил, что после 40-й минуты непрерывной инетнсивной ходьбы в кровь выбрасываются гормоны, способствующие восстановлению тела и укреплению иммунитета. В идеале, говорит медик, выходить на часовую прогулку следует как утром, так и вечером: благодаря утренней активности организм заряжается энергией, а благодаря вечерней обеспечивается качественный крепкий сон.До этого терапевт Александра Белова сообщила : 15-минутная прогулка после еды помогает снизить уровень сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносят прогулки в зимнее время

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