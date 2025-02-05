Врач Белоусов: употребление сладкого влияет на риск развития рака

«Переизбыток сахара в питании связан с повышенным риском различных заболеваний, включая онкологические. Исследования показывают, что он может повышать риск некоторых видов рака», - отметил медик.

«Резкий скачок сахара в крови, а затем его столь же резкое падение вызывают перевозбуждение нервной системы, что может привести к бессоннице, ночным пробуждениям и перепадам настроения», - заявил гастроэнтеролог.

Врач Белоусов констатировал, что употребление сладкого влияет на риск развития рака, в разговоре с РИАМО.Белоусов обратил внимание, что чрезмерное употребление сладкого увеличивает вероятность возникновения рака поджелудочной и молочной железы. По словам врача, высокий уровень сахара в крови может стать активатором процессов воспаления в организме. Он подчеркнул, что хроническое воспаление является одним из известных факторов развития злокачественных заболеваний.Помимо того, добавил Белоусов, употребление сладкого влияет на качество сна и психоэмоциональное состояние. В частности, сладости, употребляемые вечером, могут провоцировать бессонницу.Белоусов заключил, что количество сахара в рационе нужно сокращать и тщательно контролировать, а также не следует есть сладкое перед сном.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Дарья Русакова рассказала , как можно побороть тягу к сладкому. Одним из способов сделать это является достаточное употребление белка, заметила специалист.

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