Гастроэнтеролог Белоусов: оптимальное время для приема кофе зависит от кортизола

«Сразу после пробуждения пить кофе не следует, нужно подождать 1–2 часа, когда уровень кортизола начнет снижаться», - уточнил специалист.

Гастроэнтеролог Белоусов отметил, что существует: оптимальное время для приема кофе – оно зависит от уровня кортизола. По словам врача, утром при подъеме с постели уровень кортизола становится пиковым, в этот момент организм должен справиться с переходом от ночного отдыха к дневной активности, и гормон повышается, чтобы он быстрее освободился от сна и активизировался. Сразу после пробуждения пить кофе не следует, поскольку это может повысить кортизол слишком сильно, что негативно отразится на самочувствии, на состоянии сосудов и сердца, психики.Также Белоусов посоветовал не пить кофе поздно вечером, даже если он нормально воспринимается. С большой вероятностью на следующий день из-за этого будет ощущаться повышенная усталость, упадет продуктивность, заметил врач.В беседе с РИАМО гастроэнтеролог Белоусов сообщил, что оптимальным временем для приема кофе является период, когда утром снижается кортизол в крови.Белоусов добавил, что не нужно иметь привычку пить кофе слишком поздно. Следует помнить, что кофеин является стимулятором центральной нервной системы, и его неправильный прием негативно влияет на качество сна и эмоциональное состояние.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала , какие продукты предпочтительнее употреблять на завтрак и в первой половине дня.

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