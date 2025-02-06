Врач рассказал о необычном инсульте у пациента и назвал ощущения, которые возникли перед ним

«Пациент перенес атеротромботический подтип инсульта. Приступ случился после потягивания, когда тромб из правого предсердия попал в левое на фоне повышения давления в грудной клетке».

Кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев рассказал о необычном инсульте у пациента, который до этого не жаловался на здоровье и находился в хорошей физической форме. Приступ случился, когда мужчине было 37 лет. Он не злоупотреблял алкоголем, не курил, его холестерин и давление были в норме.Врач назвал ощущения, которые возникли у мужчины перед инсультом. Все произошло утром. Мужчина позавтракал и собрался на работу. Примерно за минуту до удара, перед тем как выйти из квартиры, россиянин потянулся – ночью накануне он не очень хорошо спал. После сделанного движения мужчина внезапно почувствовал, что его состояние меняется – возникло двоение в глазах, стало невозможно нормально говорить, обездвижила правая рука.К пострадавшему вызвали скорую помощь, он был госпитализирован с предварительным диагнозом ишемический инсульт (инсульт, который происходит вследствие закупорки артерии, питающей мозг кровью). Проведенная МРТ подтвердила гипотезу медиков. После случившегося мужчина смог достаточно быстро восстановиться – через месяц он вернулся к работе, и серьезных проблем со здоровьем впоследствии у него больше не возникало.Врач Крулев, комментируя случай, отметил, что инсульт произошел в связи с дефектом сердца – в нем у пациента возник тромб.Кардиолог добавил, что с момента перенесенного инсульта мужчина прожил уже 15 лет, не жалуясь на здоровье. Тем не менее, вероятность нового приступа сохраняется – инсульт может повториться. С возрастом риск образования тромбов возрастает, отметил медик. Он посоветовал взрослым людям периодически проверять состояние своей сердечно-сосудистой системы.До этого врач-невролог Максим Сутормин сообщил в интервью, что инсульт может возникнуть практически в любой ситуации – например, у человека, который еще две минуты назад абсолютно нормально чувствовал себя и активно общался. Кроме того, инсульт может произойти во сне (зачастую это случается в ранние утренние часы).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ольга Голубинская назвала возможные проявления инсульта, при которых человеку нужно сразу вызывать скорую помощь.

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