Как «прокачать» свою иммунную систему: вот 7 проверенных способов укрепить её

«Физические упражнения улучшают соотношение «старых» и «молодых» иммунных клеток, что уменьшает воспаление. Известно, например, что упражнения, которыми занимаются люди, которые прошли вакцинацию, улучшают их иммунный ответ организма. Пожилые люди, люди с избыточным весом, онкологические больные и пациенты с ВИЧ также могут укрепить свою иммунную систему с помощью регулярных физических упражнений», - констатировала врач Захарова.

«При использовании пробиотических продуктов важно помнить, что их нельзя нагревать до высоких температур, иначе полезные бактерии погибнут. Вот почему йогурт, квашеная капуста, соленые огурцы, кимчи должны быть свежими, а в идеале — домашнего приготовления».

«Многие люди плохо представляют себе, что такое медитация. Просто расслабьтесь в позе со скрещенными ногами на несколько минут. Закройте глаза, сосредоточьтесь исключительно на своем дыхании и постарайтесь на время отпустить все мысли».

По мере приближения весны вокруг становится больше людей, которые простужаются и гриппуют, – это красноречивый показатель того, как ослабевает иммунитет в период холодов. Но свою иммунную систему можно «прокачать» и благодаря этому повысить свои шансы дожить до наступления тепла без болезней. О том, какие способы помогают укрепить ее, «МедикФорум» поговорил с врачом общей практики Татьяной Захаровой.Многие исследования подтверждают: регулярные физические упражнения играют важную роль в деле укреплении иммунной системы у людей любого возраста.Однако медик подчеркивает: не стоит переусердствовать – слишком интенсивные тренировки могут ослабить иммунную систему.Сон продолжительностью 8-9 часов укрепляет иммунную систему: за это время организм получает возможность для полного восстановления.. Кроме того, благодаря достаточному сну улучшается реакция иммунной системы на возбудителей инфекций из внешней среды.Научно доказано: ферментированные продукты (домашние соленья, квашеная капуста, кимчи, натуральная «кисломолочка») помогают укрепить иммунную систему. Эти продукты содержат так называемые пробиотические бактерии, которые поселяются в кишечнике и способствуют поддержанию баланса кишечной флоры. Именно кишечник считается главным органом иммунной системы – от его состояния в огромной степени зависит общее здоровье и психика человека.Для поддержания хорошей работы иммунной системы организм, прежде всего, должен получать достаточно витаминов C и D, а также цинка. Имеются доказательства того, что витамин С позволяет сократить продолжительность простуды и облегчить ее симптомы, витамин D помогает иммунной системе вырабатывать новые защитные клетки, а цинк поддерживает их функцию. Обеспечить организм необходимыми веществами помогают продукты питания и аптечные добавки – по поводу их приема следует консультироваться с врачом.Благодаря ей в организме уменьшается количество маркеров воспаления и укрепляется иммунная связь между клетками.Употребление продуктов, богатых клетчаткой, способствует оздоровлению кишечной флоры, которая, в свою очередь, «командует» иммунной системой. Что касается антиоксидантов, для укрепления здоровья особенно важны каротиноиды, витамин С, витамин Е , фолиевая кислота, селен – они помогают иммунной системе нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить воспаление.Курильщикам стоит задуматься об избавлении от этой вредной привычки. У людей, которые курят, наблюдается повышенная воспалительная реакция, но она снижается после отказа от курения. У бывших курильщиков наблюдается значительное улучшение иммунного ответа по сравнению с людьми, которые продолжают курить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки способствуют достижению долголетия.

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