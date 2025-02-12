Какие способы продлить жизнь могут быть доступны даже при скромных доходах

Употребление сезонных продуктов: Сезонные овощи и фрукты дают организму клетчатку, витамины, микроэлементы, укрепляющие иммунную систему, – и они обычно дешевле.

Употребление бобовых и круп. Чечевица, фасоль, гречка, овсянка – все это доступные источники белка и клетчатки, которые обеспечивают активные обменные процессы.

Минимизация полуфабрикатов. Следует избегать «пищевого мусора» в виде чипсов, промышленных сладостей, фастфуда.

Минимизация алкоголя. Так же как отказ от «мусорной» еды отказ от спиртного лишний раз, помимо прочего, способствует экономии бюджета.

Домашняя еда. Следует готовить самим: это дешевле и полезнее, чем покупать готовую еду.

«Одиночество и социальная изоляция могут быть так же вредны для здоровья, как курение или ожирение. Исследования показывают, что люди с крепкими социальными связями живут дольше и реже страдают от депрессии и когнитивных нарушений. Регулярно общайтесь с друзьями и близкими, даже если это просто короткий звонок или сообщение, и старайтесь участвовать в каких-либо мероприятиях», - поделилась советом врач.

Как нормализовать циркадные ритмы? Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время (даже в выходные). Ограничивать использование гаджетов хотя бы за час до сна — синий свет их экранов подавляет выработку гормона сна мелатонина. Утром стараться получать как можно больше естественного света — это помогает «запустить» циркадные ритмы и улучшает общее самочувствие.

Кардиолог Алексей Утин напомнил в Telegram, что простым и доступным секретом долголетия является поддержание привычки быть физически активным человеком. Врач отметил, что физнагрузки и спорт практически на треть снижают риск летального исхода от любых причин, и посоветовал россиянам заниматься посильными видами спорта минимум пять раз в неделю полчаса в день. Кардиолог подчеркнул, что благодаря регулярной физической активности укрепляется состояние сердечно-сосудистой системы, сердце становится более выносливым.Действительно, для продления жизни важны пусть небольшие, но регулярные усилия. Можно начать с малого, гораздо важнее действовать последовательно, – об этом в беседе с MedikForum.ru сообщила врач общей практики Татьяна Захарова. Она отметила, что даже при скромном доходе можно вести здоровый образ жизни, способствующий долголетию – необходимо лишь правильно расставлять приоритеты и использовать доступные ресурсы.Вот что, например, позволяет практиковать здоровое питание:Помимо того, для продления жизни необходимо оберегать организм от пагубного воздействия токсинов. По словам эксперта, люди в своей ежедневной жизни сталкиваемся с множеством токсинов: от загрязнённого воздуха до химических веществ в бытовой химии. Длительное воздействие этих веществ может негативно сказаться на здоровье. Специалист рекомендует внимательнее относиться к применению различных химикатов в домашнем быту, по возможности следует использовать натуральные очистители.Что также важно (и доступно) для достижения долголетия – это социальная активность, поддержание связей.Другим значимым аспектом долгой жизни является поддержание позитивного настроя, оптимизма: Позитивное мышление и умение радоваться мелочам снижают уровень стресса и улучшают качество жизни.Также медик рекомендует оптимизировать циркадные ритмы – внутренние биологические часы, которые регулируют сон, бодрствование, метаболизм и другие процессы в организме. Нарушение этих ритмов (например, из-за нерегулярного сна) может вести к хроническим заболеваниям, включая диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сокращающие жизнь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему для крепкого здоровья и долголетия важно иметь хорошо работающий кишечник

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