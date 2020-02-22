Гарвардский ученый советует сделать обязательными 3 продукта для защиты сердца

«Почти половина взрослого населения мира страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы сохранять сердце здоровым, нужно особенно внимательно относится к тому выбору, который мы делаем каждый день. Это, прежде всего, касается питания», - говорит ученый.

«Нужно стремиться к тому, чтобы съедать одну или две порции жирной рыбы размером с колоду карт каждую неделю», - поделился эксперт.

«Исследования показывают, что употребление двух или трех чашек чая в день помогают укрепить сердечно-сосудистую систему», - рассказал ученый.