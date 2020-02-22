Гарвардский ученый советует сделать обязательными 3 продукта для защиты сердца
По мнению гарвардского ученого, доктора медицины Уильяма В. Ли, для защиты сердца следует сделать обязательными в своем рационе 3 продукта – жирную рыбу, чай, темный шоколад. Об этом сообщает издание EatingWell.
«Почти половина взрослого населения мира страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы сохранять сердце здоровым, нужно особенно внимательно относится к тому выбору, который мы делаем каждый день. Это, прежде всего, касается питания», - говорит ученый.
Гарвардский специалист советует сделать обязательными в рационе 3 продукта для защиты сердца.
Жирная рыба. Обеспечивает организм омега-3 кислотами – самым полезным типом жира для оздоровления сердечной мышцы. Эти ненасыщенные жиры снижают уровень триглицеридов, повышают содержание «хорошего» холестерина, могут предотвращать агрегацию тромбоцитов, вызывающую закупорку артерий.
«Нужно стремиться к тому, чтобы съедать одну или две порции жирной рыбы размером с колоду карт каждую неделю», - поделился эксперт.
Чай. По словам доктора Ли говорит, питье чая - один из лучших простых способов поддерживать сердце в хорошем состоянии. Флавоноиды черного и зеленого чай помогают снизить кровяное давление, улучшить кровоток, уменьшить воспаление в кровеносных сосудах.
«Исследования показывают, что употребление двух или трех чашек чая в день помогают укрепить сердечно-сосудистую систему», - рассказал ученый.
Темный шоколад. Ли утверждает: темный шоколад с содержанием какао от 70% обеспечивает защиту сердца благодаря большому количеству флаванолов какао, снижающих жесткий кальциевый налет в артериях, ведущий к атеросклерозу. Также полезные вещества активируют кардиопротективные стволовые клетки, улучшают кровоток.
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