Тяжелый стресс сокращает жизнь
В ходе исследования ученые подсчитали эффект множества факторов риска, включая и те, что связаны с образом жизни. Исследовалось их воздействие на продолжительность жизни мужчин и женщин.
Если вы испытываете слишком много стресса, то ожидайте сокращения продолжительности жизни. Таков вывод исследования финских учёных, которые изучали воздействие самых разных факторов риска, связанных с образом жизни, на её продолжительность и качество. Собиралась информация от мужчин и женщин в возрасте от 25 до 74 лет. Она добывалась как через расспросы, так и через обследования. Наблюдения за участниками исследования продолжались с 1987 по 2007 год, а до конца 2014 учитывалась смертность.
Результаты данного исследования публикует научный журнал BMJ Open. Его авторы подсчитали воздействие многочисленных факторов риска на продолжительность жизни мужчин и женщин, хотя раньше все это рассчитывалась с учетом всего нескольких социально-демографических факторов. К ним относились возраст, пол и образование. И вот теперь ученые выяснили, как на длительность жизни человека влияют и другие факторы. Установлено, что самыми значительными причинами уменьшения продолжительности жизни для 30-летних мужчин являются курение и диабет. Курение уменьшает срок мужской жизни, в среднем, на 6,6 года, а диабет на 6,5 года.
Пребывание в состоянии стресса сокращает продолжительность жизни на 2,8 года. Если же мужчина не уделял достаточного внимания физическим нагрузкам, то его продолжительность жизни уменьшилась на 2,4 года. Для 30-летних женщин главными негативными факторами также являлись курение и диабет, но они уменьшали продолжительность жизни на год меньше, чем у мужчин. Тяжелый стресс сокращал женскую жизнь, в среднем на 2,3 года. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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