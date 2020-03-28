Высокое потребление фруктов и овощей уменьшает симптомы менопаузы

«Эти результаты могут послужить основой для разработки диетических вмешательств и рекомендаций по питанию для предотвращения или уменьшения симптомов менопаузы», - пишут авторы. - «Тем не менее, для подтверждения результатов требуется дальнейшее расследование».

Марьям Сафабахш из Тегеранского университета в Иране, и ее коллеги оценили социально-демографические данные, потребление пищи, антропометрические показатели и симптомы менопаузы среди 393 женщин в постменопаузе.Ученые обнаружили, что после корректировки данных на другие факторы существует обратная связь между потреблением фруктов и овощей и общим баллом по шкале оценки менопаузы (TMRSS) и соматическим баллом (общее самочувствие, личная оценка симптомов менопаузы).Потребление плодов овощей и фруктов было в значительной степени связано со снижением количества симптомов менопаузы. Более высокий показатель здоровья мочеполовой системы ассоциировался с употреблением большого количества фруктов, зеленых листовых овощей, темно-желтых овощей и цитрусовых.Исследование опубликовано в журнале Menopause 17 февраля 2020 года.Медикфорум писал, что соленая диета мешает бороться с инфекциями.