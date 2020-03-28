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Высокое потребление фруктов и овощей уменьшает симптомы менопаузы

Высокое потребление фруктов и овощей уменьшает симптомы менопаузы

Диета, богатая фруктами и овощами, может уменьшить симптомы менопаузы, согласно исследованию, опубликованному в журнале Menopause.

Марьям Сафабахш из Тегеранского университета в Иране, и ее коллеги оценили социально-демографические данные, потребление пищи, антропометрические показатели и симптомы менопаузы среди 393 женщин в постменопаузе.

Ученые обнаружили, что после корректировки данных на другие факторы существует обратная связь между потреблением фруктов и овощей и общим баллом по шкале оценки менопаузы (TMRSS) и соматическим баллом (общее самочувствие, личная оценка симптомов менопаузы). 

Потребление плодов овощей и фруктов было в значительной степени связано со снижением количества симптомов менопаузы. Более высокий показатель здоровья мочеполовой системы ассоциировался с употреблением большого количества фруктов, зеленых листовых овощей, темно-желтых овощей и цитрусовых.

«Эти результаты могут послужить основой для разработки диетических вмешательств и рекомендаций по питанию для предотвращения или уменьшения симптомов менопаузы», - пишут авторы. - «Тем не менее, для подтверждения результатов требуется дальнейшее расследование».

Исследование опубликовано в журнале Menopause 17 февраля 2020 года.

Медикфорум писал, что соленая диета мешает бороться с инфекциями.
Теги : менопауза, овощи и фрукты
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Медики дали советы о посещении магазина в сезон коронавируса
Высокое потребление фруктов и овощей уменьшает симптомы менопаузы
Эпидемия коронавируса. Как защитить свои дыхательные пути?