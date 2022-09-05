Создан первый анализ крови для выявления постковидного синдрома

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Создан первый анализ крови для выявления постковидного синдрома

Власти ЕС одобрили первый анализ крови, который выявляет постковидный синдром. Местные жители смогут проходить через него уже с начала следующего месяца. 

Европейские регуляторы дали добро на клиническое использование первого в истории медицины анализа крови, определяющего постковидный синдром. Это должно помочь миллионам людей, страдающих от очень изнурительного расстройства. Клинические исследования показали, что с помощью этого теста можно выявить клетки иммунитета, которые являются специфичными именно при постковидном синдроме. А это поможет врачам отличить его от других патологий, имеющих схожие признаки. 

Постковидный синдром предскажут по анализу крови


Диагностический тест получил маркировку Евросоюза, что позволяет ему использоваться на территории множество европейских стран. Клинические эксперименты показали, что точность данного анализа крови в деле выявления практически всех существующих штаммов коронавируса, составляет более 90%. И многие эксперты в области медицины горячо приветствовали появление данного теста. 

Вакцинация после заражения снижает симптомы постковидного синдрома


Распространённость постковидного синдрома в мире растёт. По оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый переболевший коронавирусом человек продолжает сталкиваться с различными среднесрочными и долгосрочными последствиями после того, как из его организма исчезает сам вирус. Чаще всего они включают усталость, одышку и спутанность сознания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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