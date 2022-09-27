Лекарства от коронавируса помогут бороться с опиоидной зависимостью
Разработанная для лечения коронавирусной инфекции терапия на основе антител может быть использована для борьбы с целой эпидемией опиоидной зависимости в США. Это та самая терапия, через которую прошёл американский президент Дональд Трамп в 2020-ом году.
Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе очень рассчитывают, что терапию антителами, предназначенную для лечения коронавируса, можно перенастроить для противодействия смертельно опасной эпидемии передозировок опиоидными препаратами, с которой столкнулась Америка. Только в прошлом году от этих передозировок умерли более 108 000 американцев, что на 15% больше, чем в 2020 году. И это несмотря на тот факт, что жителям США из-за пандемии стало сложнее добывать как легальные, так и наркотические опиоиды.
Речь идёт о терапии на основе моноклональных антител или белков, которые сражаются с созданными в лаборатории вирусами. Они останавливают их проникновение в клетки и тем самым уменьшают риск госпитализации в связи с этим заболеванием. Сейчас учёные на пути к тому, чтобы применять эту методику для терапии хронической боли, из-за которой жертвы артрита и рака порой глотают по нескольку доз опиоидов ежедневно в течение месяцев, что и трансформируется в сильную физиологическую зависимость.
Исследователи разрабатывают антитела, способные связываться с нервными клетками, чтобы не давать им посылать в мозг постоянные болевые сигналы. Пока эксперименты находятся на ранней стадии, и еще потребуются годы, чтобы они привели к созданию действительно эффективных лекарств. Но учёные надеются на разработку не вызывающей привыкания ежемесячной инъекции, которая станет альтернативой морфину и другим опиоидам при лечении тяжёлой хронической боли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Дэвисе
Медицина
один из университетов в системе Калифорнийского университета, находящийся в городе Дейвис
Оставить комментарий