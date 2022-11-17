Это вид рака у женщин принимают за геморрой

Комок или припухлость, которая растет

Косоглазие

Головная боль

Проблемы с мочеиспусканием или дефекацией

Кровь в моче

Кровотечение из носа, горла, влагалища или прямой кишки.





— У меня появились опухоли, которые располагались возле заднего прохода, и никто не верил, что у меня серьезные проблемы, потому что я была молода, здорова и выглядела прекрасно, — отметила девушка.

25-летняя Кейси Альтман из Сан-Диего рассказала свою историю, она опубликована в Express. По словам девушки, несколько врачей пропустили ее болезнь. В конце концов, ей поставили диагноз рабдомиосаркома.Когда она обратилась к врачу, ей сказали, что у нее геморрой, и назначили лечение, которое не помогало. В конце концов, диагноз был поставлен, но слишком поздно.— это разновидность саркомы, рака мягких тканей, соединительной ткани или кости. Рабдомиосаркома обычно поражает детей, и ее пятилетняя выживаемость составляет около 20 процентов.Когда Альтман постаивали верный диагноз, ее рак был на 4 стадии.Рабдомиосаркома изначально напоминает плотную безболезненную шишку, увеличивающуюся в размерах. Процесс может сопровождаться вялостью, похудением и отсутствием аппетита. Симптомы зависят от локализации опухоли. Например, рабдомиосаркома глаза, расположенная в тканях позади него, делает его выпяченным.Национальный институт рака отмечает, что эти признаки могут быть также вызваны другими состояниями.Альтман рассказала о своих первых симптомах.Она прошла курс химиотерапии, но рак все равно вернулся.Саркомы — общее название злокачественных опухолей, которые образуются из разных типов соединительной ткани. Они характеризуются быстрым ростом, частыми рецидивами и отдаленным метастазированием. В отличие от рака, саркомы не привязаны к конкретному органу и могут возникать в любом месте.Читайте далее: Несколько ярких признаков, позволяющих определить рак по глазам

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