Как выявить проблемы со здоровьем по внешности: не игнорируйте эти три симптома

Увеличение веса

Заторможенность

Забывчивость

Сухость кожи

Отечность

Запоры

Мышечный дискомфорт

Перепады настроения

На высокий уровень холестерина, повышенный риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, проблемы с печенью или поджелудочной железой часто указывает ксантелазма век (или жировые бляшки).Ксантелазма — косметический дефект в виде подкожного отложения холестерина, бляшка желтоватого цвета. Располагается чаще на верхнем веке у внутреннего угла глаза.Ломкость волос и ногтей часто списывают на сухой воздух, однако на самом деле это может быть дисфункция щитовидной железы, дефицит железа.Признаки нарушений работы щитовидной железы:Кожные и кишечные заболевания тесно связаны, отмечают медики. Например, узловатая эритема на голенях проявляется в образовании красных болезненных пятен., — говорится в исследовании, опубликованном в Pronews.gr.Читайте также: диетолог Соломатина рассказала, чем опасен жировой гепатоз

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