Как выявить проблемы со здоровьем по внешности: не игнорируйте эти три симптома

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По внешним признакам, по словам медиков, можно заподозрить сахарный диабет второго типа, гепатоз, воспалительные заболевания кишечника, нехватку важных витаминов, высокий уровень холестерина, риск возникновения сердечно-сосудистых недугов. 

На высокий уровень холестерина, повышенный риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, проблемы с печенью или поджелудочной железой часто указывает ксантелазма век (или жировые бляшки). 

Ксантелазма — косметический дефект в виде подкожного отложения холестерина, бляшка желтоватого цвета. Располагается чаще на верхнем веке у внутреннего угла глаза.

Ломкость волос и ногтей часто списывают на сухой воздух, однако на самом деле это может быть дисфункция щитовидной железы, дефицит железа.

Признаки нарушений работы щитовидной железы:

  • Увеличение веса
  • Заторможенность
  • Забывчивость
  • Сухость кожи
  • Отечность
  • Запоры
  • Мышечный дискомфорт
  • Перепады настроения

Кожные и кишечные заболевания тесно связаны, отмечают медики. Например, узловатая эритема на голенях проявляется в образовании красных болезненных пятен.

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— Это глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококком или воспалительным заболеванием кишечника, — говорится в исследовании, опубликованном в Pronews.gr.

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Теги : внешность, диабет второго типа