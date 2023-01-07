Как выявить проблемы со здоровьем по внешности: не игнорируйте эти три симптома
По внешним признакам, по словам медиков, можно заподозрить сахарный диабет второго типа, гепатоз, воспалительные заболевания кишечника, нехватку важных витаминов, высокий уровень холестерина, риск возникновения сердечно-сосудистых недугов.
На высокий уровень холестерина, повышенный риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, проблемы с печенью или поджелудочной железой часто указывает ксантелазма век (или жировые бляшки).
Ксантелазма — косметический дефект в виде подкожного отложения холестерина, бляшка желтоватого цвета. Располагается чаще на верхнем веке у внутреннего угла глаза.
Ломкость волос и ногтей часто списывают на сухой воздух, однако на самом деле это может быть дисфункция щитовидной железы, дефицит железа.
Признаки нарушений работы щитовидной железы:
- Увеличение веса
- Заторможенность
- Забывчивость
- Сухость кожи
- Отечность
- Запоры
- Мышечный дискомфорт
- Перепады настроения
Кожные и кишечные заболевания тесно связаны, отмечают медики. Например, узловатая эритема на голенях проявляется в образовании красных болезненных пятен.
— Это глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококком или воспалительным заболеванием кишечника, — говорится в исследовании, опубликованном в Pronews.gr.
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