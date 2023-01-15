Пациенты с запущенным раком сообщают об одном и том же «невыносимом» симптоме

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Почти все онкопациенты с запущенным раком сообщают об одном и том же «невыносимом», по их словам, симптоме — чувстве постоянной и сильной усталости.

Онкологи объясняют это как неспособность делать что-то в своем обычном темпе. Как правило, это связано с тем, что опухоль проникла в близлежащие ткани, лимфатические узлы и другие части организма.

Пациенты с запущенной стадией рака чаще испытывают усталость, чем те, кто находится на более ранних стадиях заболевания. Как только в организме увеличивается количество раковых клеток, усталость может привести к снижению аппетита и снижению активности.

Основной причиной усталости у онкобольных являются нарушения уровня гормонов, что особенно часто наблюдается при раке молочной железы и предстательной железы.

Некоторые виды рака вырабатывают цитокины — группу белков, которые играют важную роль в укреплении иммунной системы. Это тоже может вызвать усталость.

В отчете, опубликованном в медицинском журнале BMC Primary Care, тип усталости у пациентов с неизлечимым раком характеризуется как «невыносимая, изнуряющая слабость». Она наблюдается у 57 процентов пациентов, получающих паллиативную помощь, то есть когда речь идет не о лечении, а о поддержания качества жизни (которое возможно сохранить в каждом конкретном случае).

Клиника Кливленда описывает усталость от рака как «парализующую», поскольку она может наступить внезапно. В этом случае не помогают ни длительный сон, ни отдых.

По словам таких пациентов, большую часть времени они чувствуют себя физически, эмоционально и умственно истощенными.

Первые симптомы рака, при появлении которых нужно обязательно обратиться к врачу:
  • Резкая немотивированная потеря веса. 
  • Повышенная температура и лихорадка.
  • Утомляемость и слабость. 
  • Боль в костях. 
  • Изменение качества и цвета покрова кожи. 
  • Изменение размера, цвета, толщины, формы родинок.
  • Возникновение ран или язв, не поддающихся терапии. 
  • Нарушения работы мочевого пузыря.
  • Различные расстройства стула (запор, диарея, болезненность при опорожнении).
  • Постоянная головная боль. 
  • Необычные выделения, кровотечения. 
  • Непрекращающийся кашель, боли в горле, хрипота, а также проблемы с глотанием и расстройство пищеварения.

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