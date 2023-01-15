Пациенты с запущенным раком сообщают об одном и том же «невыносимом» симптоме
Почти все онкопациенты с запущенным раком сообщают об одном и том же «невыносимом», по их словам, симптоме — чувстве постоянной и сильной усталости.
Онкологи объясняют это как неспособность делать что-то в своем обычном темпе. Как правило, это связано с тем, что опухоль проникла в близлежащие ткани, лимфатические узлы и другие части организма.
Пациенты с запущенной стадией рака чаще испытывают усталость, чем те, кто находится на более ранних стадиях заболевания. Как только в организме увеличивается количество раковых клеток, усталость может привести к снижению аппетита и снижению активности.
Основной причиной усталости у онкобольных являются нарушения уровня гормонов, что особенно часто наблюдается при раке молочной железы и предстательной железы.
Некоторые виды рака вырабатывают цитокины — группу белков, которые играют важную роль в укреплении иммунной системы. Это тоже может вызвать усталость.
В отчете, опубликованном в медицинском журнале BMC Primary Care, тип усталости у пациентов с неизлечимым раком характеризуется как «невыносимая, изнуряющая слабость». Она наблюдается у 57 процентов пациентов, получающих паллиативную помощь, то есть когда речь идет не о лечении, а о поддержания качества жизни (которое возможно сохранить в каждом конкретном случае).
Клиника Кливленда описывает усталость от рака как «парализующую», поскольку она может наступить внезапно. В этом случае не помогают ни длительный сон, ни отдых.
По словам таких пациентов, большую часть времени они чувствуют себя физически, эмоционально и умственно истощенными.
Первые симптомы рака, при появлении которых нужно обязательно обратиться к врачу:
- Резкая немотивированная потеря веса.
- Повышенная температура и лихорадка.
- Утомляемость и слабость.
- Боль в костях.
- Изменение качества и цвета покрова кожи.
- Изменение размера, цвета, толщины, формы родинок.
- Возникновение ран или язв, не поддающихся терапии.
- Нарушения работы мочевого пузыря.
- Различные расстройства стула (запор, диарея, болезненность при опорожнении).
- Постоянная головная боль.
- Необычные выделения, кровотечения.
- Непрекращающийся кашель, боли в горле, хрипота, а также проблемы с глотанием и расстройство пищеварения.
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