Пациенты с запущенным раком сообщают об одном и том же «невыносимом» симптоме

Резкая немотивированная потеря веса.

Повышенная температура и лихорадка.

Утомляемость и слабость.

Боль в костях.

Изменение качества и цвета покрова кожи.

Изменение размера, цвета, толщины, формы родинок.

Возникновение ран или язв, не поддающихся терапии.

Нарушения работы мочевого пузыря.

Различные расстройства стула (запор, диарея, болезненность при опорожнении).

Постоянная головная боль.

Необычные выделения, кровотечения.

Непрекращающийся кашель, боли в горле, хрипота, а также проблемы с глотанием и расстройство пищеварения.

Онкологи объясняют это как неспособность делать что-то в своем обычном темпе. Как правило, это связано с тем, что опухоль проникла в близлежащие ткани, лимфатические узлы и другие части организма.Пациенты с запущенной стадией рака чаще испытывают усталость, чем те, кто находится на более ранних стадиях заболевания. Как только в организме увеличивается количество раковых клеток, усталость может привести к снижению аппетита и снижению активности.Основной причиной усталости у онкобольных являются нарушения уровня гормонов, что особенно часто наблюдается при раке молочной железы и предстательной железы.Некоторые виды рака вырабатывают цитокины — группу белков, которые играют важную роль в укреплении иммунной системы. Это тоже может вызвать усталость.В отчете, опубликованном в медицинском журнале BMC Primary Care, тип усталости у пациентов с неизлечимым раком характеризуется как «невыносимая, изнуряющая слабость». Она наблюдается у 57 процентов пациентов, получающих паллиативную помощь, то есть когда речь идет не о лечении, а о поддержания качества жизни (которое возможно сохранить в каждом конкретном случае).Клиника Кливленда описывает усталость от рака как «парализующую», поскольку она может наступить внезапно. В этом случае не помогают ни длительный сон, ни отдых.По словам таких пациентов, большую часть времени они чувствуют себя физически, эмоционально и умственно истощенными.Читайте далее: Иммунолог Крючков рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «кракен»

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