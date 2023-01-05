Почти все больные раком испытывают этот «невыносимый» симптом

«Усталость — это чувство невозможности делать что-то в своем обычном темпе. Эта усталость может повлиять на вас физически, умственно и эмоционально», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Почти у всех больных раком на поздних стадиях есть этот симптом».

«При таком типе усталости не помогает ни сон, ни сон. Большую часть времени вы чувствуете себя физически, эмоционально и умственно истощенным».

Тяжесть симптомов рака усиливается по мере прогрессирования заболевания, однако многие пациенты игнорируют их до тех пор, пока они не становятся невыносимыми. К сожалению, неспособность своевременно сообщить о симптомах значительно ухудшает прогноз рака. Большинство пациентов с диагнозом на поздних стадиях сообщают об одном и том же изнурительном симптоме.Больные раком, страдающие от этого симптома, часто описывают постоянное чувство сильной усталости, которое проходит во время отдыха.Когда рак диагностируется на поздних стадиях, маловероятно, что его можно вылечить или эффективно контролировать с помощью лечения. Это связано с тем, что опухоль распространилась на близлежащие ткани, лимфатические узлы и другие отдаленные части тела. Лечение все еще может быть назначено для уменьшения размера опухоли, но иногда врачи решают, что риски лечения перевешивают преимущества.Следует отметить, что люди с поздними стадиями рака чаще испытывают усталость, чем пациенты на более ранних стадиях заболевания.Основной причиной усталости у онкологических больных являются нарушения уровня гормонов в организме, что часто наблюдается при таких заболеваниях, как рак молочной железы и простаты.Ранее МедикФорум писал о том, что разрушает женскую психику.

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