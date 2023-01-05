Почти все больные раком испытывают этот «невыносимый» симптом

165 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4474035/
Почти все больные раком испытывают этот «невыносимый» симптом


Слова «невыносимый» и «парализующий» часто используются для описания симптомов на поздних стадиях рака.


Тяжесть симптомов рака усиливается по мере прогрессирования заболевания, однако многие пациенты игнорируют их до тех пор, пока они не становятся невыносимыми. К сожалению, неспособность своевременно сообщить о симптомах значительно ухудшает прогноз рака. Большинство пациентов с диагнозом на поздних стадиях сообщают об одном и том же изнурительном симптоме.

«Усталость — это чувство невозможности делать что-то в своем обычном темпе. Эта усталость может повлиять на вас физически, умственно и эмоционально», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Больные раком, страдающие от этого симптома, часто описывают постоянное чувство сильной усталости, которое проходит во время отдыха.

«Почти у всех больных раком на поздних стадиях есть этот симптом».


Онколог Воробьев: 80% больных раком сообщают об одном и том же симптоме


Когда рак диагностируется на поздних стадиях, маловероятно, что его можно вылечить или эффективно контролировать с помощью лечения. Это связано с тем, что опухоль распространилась на близлежащие ткани, лимфатические узлы и другие отдаленные части тела. Лечение все еще может быть назначено для уменьшения размера опухоли, но иногда врачи решают, что риски лечения перевешивают преимущества.

Следует отметить, что люди с поздними стадиями рака чаще испытывают усталость, чем пациенты на более ранних стадиях заболевания.

Основной причиной усталости у онкологических больных являются нарушения уровня гормонов в организме, что часто наблюдается при таких заболеваниях, как рак молочной железы и простаты.


Более 50% больных раком сообщают об одних и тех же 5-ти симптомах


«При таком типе усталости не помогает ни сон, ни сон. Большую часть времени вы чувствуете себя физически, эмоционально и умственно истощенным».


Ранее МедикФорум писал о том, что разрушает женскую психику.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
6 признаков онкологии, которые должны «настораживать»
Онколог Воробьев: 80% больных раком испытывают «кахексию»
Рак легких: онколог Воробьев назвал 8 признаков, которые появляются за 6 месяцев до диагноза
Теги : симптомы рака, советы врачей, усталость