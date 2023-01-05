Почти все больные раком испытывают этот «невыносимый» симптом
Слова «невыносимый» и «парализующий» часто используются для описания симптомов на поздних стадиях рака.
Тяжесть симптомов рака усиливается по мере прогрессирования заболевания, однако многие пациенты игнорируют их до тех пор, пока они не становятся невыносимыми. К сожалению, неспособность своевременно сообщить о симптомах значительно ухудшает прогноз рака. Большинство пациентов с диагнозом на поздних стадиях сообщают об одном и том же изнурительном симптоме.
«Усталость — это чувство невозможности делать что-то в своем обычном темпе. Эта усталость может повлиять на вас физически, умственно и эмоционально», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Больные раком, страдающие от этого симптома, часто описывают постоянное чувство сильной усталости, которое проходит во время отдыха.
«Почти у всех больных раком на поздних стадиях есть этот симптом».
Когда рак диагностируется на поздних стадиях, маловероятно, что его можно вылечить или эффективно контролировать с помощью лечения. Это связано с тем, что опухоль распространилась на близлежащие ткани, лимфатические узлы и другие отдаленные части тела. Лечение все еще может быть назначено для уменьшения размера опухоли, но иногда врачи решают, что риски лечения перевешивают преимущества.
Следует отметить, что люди с поздними стадиями рака чаще испытывают усталость, чем пациенты на более ранних стадиях заболевания.
Основной причиной усталости у онкологических больных являются нарушения уровня гормонов в организме, что часто наблюдается при таких заболеваниях, как рак молочной железы и простаты.
«При таком типе усталости не помогает ни сон, ни сон. Большую часть времени вы чувствуете себя физически, эмоционально и умственно истощенным».
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