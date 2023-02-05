Почему повышен гемоглобин в крови и что нужно делать
Обычно пациенты жалуются на низкий гемоглобин, особенно это касается женщин. Однако повышенные показатели тоже требуют корректировки.
Анализ на гемоглобин — очень простое исследование. Нужно сделать общий анализ крови (ОАК), который покажет уровень гемоглобина.
Как рассказала терапевт-кардиолог–гериатр Светлана Мартынова, для мужчин нормальными считаются значения 125–170 г/л, для женщин — 115–155 г/л. В период менструации гемоглобин может снижаться до 100 г/л.
— Концентрация гемоглобина в крови зависит от возраста человека. Так, у новорожденных показатели выше, чем у взрослых людей. Также важны особенности питания, вредные привычки — особенно курение, показатели железа и фолиевой кислоты, состояние иммунитета, морфологические и функциональные особенности эритроцитов, — отметила врач «Доктору Питеру».
Каковы признаки повышенного гемоглобина? Речь идет о:
- усталости, сонливости,
- частых головных болях и головокружениях,
- ломоте в суставах,
- кишечных коликах,
- образованиях крупных гематом на месте ушибов.
По словам Мартыновой, высокие показатели гемоглобина характерны для летчиков, а также тех, кто живет в высокогорных населенных пунктах. Это связано с тем, что гемоглобин повышается при дефиците кислорода.
У курильщиков тоже часто повышен гемоглобин. У них организм так компенсирует гипоксию, возникшую на фоне табакокурения.
Опасность повышенного гемоглобина
При высоком гемоглобине плотность и вязкость крови увеличиваются, из-за чего может повышаться артериальное давление и ухудшаться кровоснабжение органов и тканей. Высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это опасно при атеросклерозе.
Почему у женщин повышается уровень гемоглобина?
- Род деятельности (работа на большой высоте).
- Длительные тренировки с повышенной нагрузкой.
- Сахарный диабет.
- Постоянные стрессовые расстройства.
- Доброкачественные опухоли кровеносной системы.
- Избыточное всасывание железа в кровь.
Какие продукты снижают гемоглобин?
- Кисломолочные продукты.
- Рисовая крупа.
- Фрукты желтого и зеленого цвета.
- Бобовые, особенно горох в любом виде.
- Мясо нежирных сортов.
- Морепродукты.
Какие продукты способствуют повышению гемоглобина?
- Мясо жирных сортов, мясные субпродукты (печень, почки, легкое).
- Свежий гранат или гранатовый сок.
- Морская рыба жирных сортов.
- Икра рыбы.
- Желтки куриных яиц.
- Куркума.
- Натуральные фруктовые соки.
- Отвар шиповника.
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