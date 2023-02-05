Почему повышен гемоглобин в крови и что нужно делать

усталости, сонливости,

частых головных болях и головокружениях,

ломоте в суставах,

кишечных коликах,

образованиях крупных гематом на месте ушибов.

Род деятельности (работа на большой высоте).

Длительные тренировки с повышенной нагрузкой.

Сахарный диабет.

Постоянные стрессовые расстройства.

Доброкачественные опухоли кровеносной системы.

Избыточное всасывание железа в кровь.

Кисломолочные продукты.

Рисовая крупа.

Фрукты желтого и зеленого цвета.

Бобовые, особенно горох в любом виде.

Мясо нежирных сортов.

Морепродукты.

Мясо жирных сортов, мясные субпродукты (печень, почки, легкое).

Свежий гранат или гранатовый сок.

Морская рыба жирных сортов.

Икра рыбы.

Желтки куриных яиц.

Куркума.

Натуральные фруктовые соки.

Отвар шиповника.

Анализ на гемоглобин — очень простое исследование. Нужно сделать общий анализ крови (ОАК), который покажет уровень гемоглобина.Как рассказала терапевт-кардиолог–гериатр, для мужчин нормальными считаются значения 125–170 г/л, для женщин — 115–155 г/л. В период менструации гемоглобин может снижаться до 100 г/л., — отметила врач «Доктору Питеру». По словам Мартыновой, высокие показатели гемоглобина характерны для летчиков, а также тех, кто живет в высокогорных населенных пунктах. Это связано с тем, что гемоглобин повышается при дефиците кислорода.У курильщиков тоже часто повышен гемоглобин. У них организм так компенсирует гипоксию, возникшую на фоне табакокурения.Опасность повышенного гемоглобинаПри высоком гемоглобине плотность и вязкость крови увеличиваются, из-за чего может повышаться артериальное давление и ухудшаться кровоснабжение органов и тканей. Высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это опасно при атеросклерозе.Читайте далее: Психолог посоветовала необычный способ избавления от депрессии.

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