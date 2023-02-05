Почему повышен гемоглобин в крови и что нужно делать

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пробирки

Обычно пациенты жалуются на низкий гемоглобин, особенно это касается женщин. Однако повышенные показатели тоже требуют корректировки.

Анализ на гемоглобин — очень простое исследование. Нужно сделать общий анализ крови (ОАК), который покажет уровень гемоглобина.

Как рассказала терапевт-кардиолог–гериатр Светлана Мартынова, для мужчин нормальными считаются значения 125–170 г/л, для женщин — 115–155 г/л. В период менструации гемоглобин может снижаться до 100 г/л.

— Концентрация гемоглобина в крови зависит от возраста человека. Так, у новорожденных показатели выше, чем у взрослых людей. Также важны особенности питания, вредные привычки — особенно курение, показатели железа и фолиевой кислоты, состояние иммунитета, морфологические и функциональные особенности эритроцитов, — отметила врач «Доктору Питеру».

Каковы признаки повышенного гемоглобина? Речь идет о:
  • усталости, сонливости,
  • частых головных болях и головокружениях,
  • ломоте в суставах,
  • кишечных коликах,
  • образованиях крупных гематом на месте ушибов.

По словам Мартыновой, высокие показатели гемоглобина характерны для летчиков, а также тех, кто живет в высокогорных населенных пунктах. Это связано с тем, что гемоглобин повышается при дефиците кислорода.

У курильщиков тоже часто повышен гемоглобин. У них организм так компенсирует гипоксию, возникшую на фоне табакокурения. 

Опасность повышенного гемоглобина

При высоком гемоглобине плотность и вязкость крови увеличиваются, из-за чего может повышаться артериальное давление и ухудшаться кровоснабжение органов и тканей. Высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это опасно при атеросклерозе.

Почему у женщин повышается уровень гемоглобина? 
  • Род деятельности (работа на большой высоте). 
  • Длительные тренировки с повышенной нагрузкой. 
  • Сахарный диабет. 
  • Постоянные стрессовые расстройства. 
  • Доброкачественные опухоли кровеносной системы. 
  • Избыточное всасывание железа в кровь.

Какие продукты снижают гемоглобин?
  • Кисломолочные продукты.
  • Рисовая крупа. 
  • Фрукты желтого и зеленого цвета.
  • Бобовые, особенно горох в любом виде.
  • Мясо нежирных сортов.
  • Морепродукты.

Какие продукты способствуют повышению гемоглобина? 
Анализ крови: о чем сигнализирует низкий гемоглобин?


  • Мясо жирных сортов, мясные субпродукты (печень, почки, легкое). 
  • Свежий гранат или гранатовый сок. 
  • Морская рыба жирных сортов. 
  • Икра рыбы. 
  • Желтки куриных яиц. 
  • Куркума. 
  • Натуральные фруктовые соки.
  • Отвар шиповника.

Почему повышенный гемоглобин — это плохо. Особенно для тех, кто переболел коронавирусом


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