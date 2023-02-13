Гинеколог-эндокринолог Назимова рассказала, нужно ли терпеть «приливы»
Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова рассказала, нужно ли терпеть приливы. Бытует мнение, что каждая женщина должна героически переживать это состояние.
Приливами называют ощущение сильного жара, причиной которого не являются внешние источники. Обычно они начинаются с ощущения тепла, которое возникает в области лица, шеи, груди или спины и может распространиться по всему телу, вызывая слабость и сильное потоотделение.
По словам Назимовой, приливы — один из самых частых и характерных симптомов климактерических нарушений. По этому признаку женщины решают, что у них начался климакс, хотя приливы могут быть причиной и других проблемы.
— Но действительно, дефицит эстрогенов, который возникает в периоде климакса, вызывает приливы у 85% женщин. Более того, 35% женщин испытывают приливы средней или тяжелой интенсивности, — отметила специалист в своем блоге.
Вместе с приливами обычно появляются и другие неприятные симптомы. Речь идет о:
- повышенной потливости,
- ознобах,
- изменениях частоты сердцебиения,
- покраснении лица и верхней половины туловища,
- проблемах со сном.
Приливы, в среднем, могут продолжаться в течение 1-5 лет, и в течение этого периода организм большинства женщин адаптируется к дефициту эстрогенов.
— К сожалению, некоторые женщины и даже врачи считают, что приливы — это не страшно. Что нужно просто потерпеть, подождать, когда приливы закончатся. И что никакого вреда для здоровья приливы не приносят. Однако, это неправильно, потому что приливы — это не просто неприятный симптом. Это достаточно серьезный процесс, который негативно влияет на состояние головного мозга. Нарушается питание нервной ткани, вплоть до развития микроочагов инсульта, то есть, отмирания тканей мозга, — подчеркивает Назимова.
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Более того, согласно новым исследованиям, приливы могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера и других форм деменции.
Приливы, особенно тяжёлые и длительные, на 48 процентов повышают риск развития всех сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, на 34 процента выше риск ишемической болезни сердца, который может закончиться инфарктом миокарда. И на 30 процентов — риск инсульта.
— Поэтому не нужно полагаться только на препараты от приливов. Нужно пройти обследование и подобрать адекватную терапию, которая будет бороться со всеми изменениями, связанными с менопаузой. И восстановит здоровье женщины. Надеюсь, смогла донести до вас, что приливы ни в коем случае терпеть не нужно, — отметила врач.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгения Назимова
Медицина
Гинеколог-эндокринолог
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