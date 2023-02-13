Гинеколог-эндокринолог Назимова рассказала, нужно ли терпеть «приливы»

повышенной потливости,

ознобах,

изменениях частоты сердцебиения,

покраснении лица и верхней половины туловища,

проблемах со сном.

Приливами называют ощущение сильного жара, причиной которого не являются внешние источники. Обычно они начинаются с ощущения тепла, которое возникает в области лица, шеи, груди или спины и может распространиться по всему телу, вызывая слабость и сильное потоотделение.По словам Назимовой, приливы — один из самых частых и характерных симптомов климактерических нарушений. По этому признаку женщины решают, что у них начался климакс, хотя приливы могут быть причиной и других проблемы.— отметила специалист в своем блоге Вместе с приливами обычно появляются и другие неприятные симптомы. Речь идет о:Приливы, в среднем, могут продолжаться в течение 1-5 лет, и в течение этого периода организм большинства женщин адаптируется к дефициту эстрогенов.— подчеркивает Назимова.Читайте по теме: Врач Назимова рассказала о противопоказаниях к использованиюменопаузальной гормональной терапии (МГТ). Более того, согласно новым исследованиям, приливы могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера и других форм деменции.Приливы, особенно тяжёлые и длительные, на 48 процентов повышают риск развития всех сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, на 34 процента выше риск ишемической болезни сердца, который может закончиться инфарктом миокарда. И на 30 процентов — риск инсульта., — отметила врач.Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.

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