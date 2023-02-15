Экстракт женьшеня способствует высвобождению инсулина и контролю уровня сахара в крови
Диабет второго типа сигнализирует о том, что выработка инсулина нарушена, а уровень глюкозы в крови достиг неприемлемого уровня. Экстракт женьшеня может помочь в обоих случаях.
Женьшень — многолетнее травянистое растение, род семейства Аралиевые. Хорошо известное лекарственное растение. В основном, его применяют как адаптоген и в качестве общетонизирующего средства. Включает 12 видов, произрастающих в Азии и Северной Америке.
Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, американский и азиатский женьшень улучшает функцию клеток поджелудочной железы, повышает выработку инсулина и улучшает усвоение сахара в крови.
Экстракты женьшеня, как отметили специалисты, обеспечивают антиоксидантную защиту, которая уменьшает количество свободных радикалов в клетках пациентов с сахарным диабетом второго типа.
Свободные радикалы — это нестабильные атомы, которые играют роль в развитии целого ряда хронических заболеваний, в частности, диабета.
В исследовании оценивалось воздействие шести граммов корейского красного женьшеня наряду с обычными противодиабетическими препаратами или диетой на 19 человек с диабетом 2 типа.
Интересно, что они смогли поддерживать хороший контроль уровня сахара в крови на протяжении всего 12-недельного исследования. У них также наблюдалось снижение уровня сахара в крови на 11%, снижение уровня инсулина натощак на 38% и повышение чувствительности к инсулину на 33%.
Другое исследование показало, что женьшень помог улучшить уровень сахара в крови у 10 здоровых людей после того, как они провели тест на содержание сахара в напитках.
Женьшень является тонизирующим, общеукрепляющим и стимулирующим средством. Он стимулирует половые функции, влияет на центральную нервную систему, повышает работоспособность, снижает физическую и умственную усталость, улучшает аппетит.
Внимание! Повышает давление
Противопоказания к применению женьшеня:
- Артериальная гипертензия,
- эпилепсия,
- судорожные состояния,
- расстройства сна,
- острые инфекционные заболевания,
- кровоточивость,
- хронические заболевания печени
- детский возраст до 12 лет,
- беременность, период лактации.
Длительное применение вызывает боли в области сердца, головокружение. Известны случаи смертельного отравления женьшенем при самолечении.
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