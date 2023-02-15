Экстракт женьшеня способствует высвобождению инсулина и контролю уровня сахара в крови

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корень

Диабет второго типа сигнализирует о том, что выработка инсулина нарушена, а уровень глюкозы в крови достиг неприемлемого уровня. Экстракт женьшеня может помочь в обоих случаях.

Женьшень — многолетнее травянистое растение, род семейства Аралиевые. Хорошо известное лекарственное растение. В основном, его применяют как адаптоген и в качестве общетонизирующего средства. Включает 12 видов, произрастающих в Азии и Северной Америке. 

Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, американский и азиатский женьшень улучшает функцию клеток поджелудочной железы, повышает выработку инсулина и улучшает усвоение сахара в крови.

Экстракты женьшеня, как отметили специалисты, обеспечивают антиоксидантную защиту, которая уменьшает количество свободных радикалов в клетках пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Свободные радикалы — это нестабильные атомы, которые играют роль в развитии целого ряда хронических заболеваний, в частности, диабета.

В исследовании оценивалось воздействие шести граммов корейского красного женьшеня наряду с обычными противодиабетическими препаратами или диетой на 19 человек с диабетом 2 типа.

Интересно, что они смогли поддерживать хороший контроль уровня сахара в крови на протяжении всего 12-недельного исследования. У них также наблюдалось снижение уровня сахара в крови на 11%, снижение уровня инсулина натощак на 38% и повышение чувствительности к инсулину на 33%.

Другое исследование показало, что женьшень помог улучшить уровень сахара в крови у 10 здоровых людей после того, как они провели тест на содержание сахара в напитках.

Женьшень является тонизирующим, общеукрепляющим и стимулирующим средством. Он стимулирует половые функции, влияет на центральную нервную систему, повышает работоспособность, снижает физическую и умственную усталость, улучшает аппетит. 

Внимание! Повышает давление

Противопоказания к применению женьшеня:
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  • Артериальная гипертензия, 
  • эпилепсия, 
  • судорожные состояния,
  • расстройства сна,
  • острые инфекционные заболевания, 
  • кровоточивость, 
  • хронические заболевания печени
  • детский возраст до 12 лет, 
  • беременность, период лактации.

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Длительное применение вызывает боли в области сердца, головокружение. Известны случаи смертельного отравления женьшенем при самолечении.
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