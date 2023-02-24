Кардиолог Крулёв рассказал о распространенных ошибках при использовании автоматических тонометров
Кардиолог Константин Крулёв назвал самые распространённые ошибки, которые могут случиться при использовании автоматических тонометров. По его словам, у таких приборов есть недостатки, но на это «закрывают глаза», так как они очень удобные.
— В России процесс измерения артериального давления регулируется приказом №4 от 24.01.2003, в котором чёрным по белому написано, что измерение проводится по методу Короткова – с помощью фонендоскопа. Использование автоматических приборов (как написано в том же приказе) в 5-15% случаев даёт значения АД, устойчиво и существенно отличающиеся от величин по методу Короткова. Что такое ошибка в 5-15% случаев? Это значит, что в среднем каждое 10 измерение будет ошибочным, — написал медик в своем блоге.
Он подчеркнул, что автоматические тонометры не одобрены для применения.
Кардиолог привел в пример такой случай. Одна из пациенток два дня жаловалась на головную боль. Цифры артериального давления, которые она сообщала, не вызывали опасений. Врач посоветовал женщине принять обезболивающее. На третий день он измерил АД своим тонометром, не автоматическим, а классическим. Оказалось, что верхнее (систолическое) давление у женщины превышало 200 мм рт. ст. При измерении автоматическим тонометром, который накладывается на запястье, цифры были 140/70.
Второй недостаток – неточное измерение пульса. Так, по словам врача, у одной из его пациенток был паркинсонизм, и правая рука дрожала намного сильней, чем левая. Аппарат воспринимал это, как аритмию.
Ещё один недостаток – при мерцательной аритмии показания автоматического прибора достоверны менее всего.
Мерцательной аритмией называют нарушение сердечного ритма, характеризующееся хаотическим, нерегулярным сокращением миокарда предсердий.
Разная сила сердечных сокращений, разные промежутки между ударами сердца, высокая или наоборот, очень низкая частота сердечных сокращений – всё это резко снижает точность автоматического тонометра.
— Избежать ошибок можно, научившись пользоваться обычным, «ручным» аппаратом, — отметил специалист.
Как рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, рассуждая на эту тему, грубейшей ошибкой при измерении давления с помощью тонометра является тугое затягивание манжеты.
— Если вы перетянете манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть, — сказал он.
Самым точным инструментом для измерения давления является ртутный тонометр. Часы, напульсники и прочие девайсы с подобной функцией значительно уступают ему в точности, подчеркнул медик.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Константин Крулёв
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кардиолог
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