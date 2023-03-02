Растительные масла, из-за которых могут появиться тромбы, — среди них есть подсолнечное

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В России растительное масло чрезвычайно популярно — его добавляют в салаты, жарят на нем мясо, овощи, кладут его в тесто и так далее. Однако некоторые масла, как предупреждают медики, могут навредить здоровью.

Польза растительных масел велика.

  • Мы получаем из них необходимые питательные вещества и энергию,
  • Они нормализуют работу ЖКТ,
  • Масла уберегают организм от системного воспаления.

Один из самых частых способов использования растительного масла — жарка. Как отмечает диетолог Рори Баг, не все виды масел являются подходящим вариантом для этого. Некоторые содержат много жирных кислот Омега-6, избыток которых может навредить организму.

— Продукты, обжаренные на растительном масле, могут со временем запустить процесс атеросклероза (затвердения и закупорки артерий), приводящий к образованию тромбов. А нагревание этих и других жиров может изменить их химическую структуру, в результате чего формируются бляшки и страдают сосуды, — поясняет специалист.

Эксперт не советует жарить кукурузном, соевом, подсолнечном, рапсовом масле. Лучше всего подходит оливковое, поскольку даже при сильном нагревании они не меняет свой состав.

Атеросклерозом называют процесс отложения холестерина в стенке сосудов, из-за чего происходит формирование атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерии.

Симптомы атеросклероза:
  • боль за грудиной;
  • одышка;
  • частые головные боли;
  • шум в ушах;
  • значительно снижается работоспособность;
  • синдром повышенной утомляемости;
  • повышается артериальное давление.

При атросклерозе запрещается:
  • сливочное масло, животный жир, сало, маргарины;
  • мясо с жиром, колбасы, сосиски, паштеты;
  • жирные бульоны;
  • субпродукты;
  • цельное молоко, сливки, сметана, жирный творог;
  • жирные сыры.

Некоторые диетологи советуют не отказываться от привычных масел, а смешивать их. Например, хорошо сочетаются оливковое и льняное — пропорция 1:1.

На каком масле жарить лучше всего?
  • На кокосовом масле, как на рафинированном, так и на нерафинированном.
  • На оливковом рафинированном
  • На масле авокадо.

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