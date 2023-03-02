Растительные масла, из-за которых могут появиться тромбы, — среди них есть подсолнечное
В России растительное масло чрезвычайно популярно — его добавляют в салаты, жарят на нем мясо, овощи, кладут его в тесто и так далее. Однако некоторые масла, как предупреждают медики, могут навредить здоровью.
Польза растительных масел велика.
- Мы получаем из них необходимые питательные вещества и энергию,
- Они нормализуют работу ЖКТ,
- Масла уберегают организм от системного воспаления.
Один из самых частых способов использования растительного масла — жарка. Как отмечает диетолог Рори Баг, не все виды масел являются подходящим вариантом для этого. Некоторые содержат много жирных кислот Омега-6, избыток которых может навредить организму.
— Продукты, обжаренные на растительном масле, могут со временем запустить процесс атеросклероза (затвердения и закупорки артерий), приводящий к образованию тромбов. А нагревание этих и других жиров может изменить их химическую структуру, в результате чего формируются бляшки и страдают сосуды, — поясняет специалист.
Эксперт не советует жарить кукурузном, соевом, подсолнечном, рапсовом масле. Лучше всего подходит оливковое, поскольку даже при сильном нагревании они не меняет свой состав.
Атеросклерозом называют процесс отложения холестерина в стенке сосудов, из-за чего происходит формирование атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерии.
Симптомы атеросклероза:
- боль за грудиной;
- одышка;
- частые головные боли;
- шум в ушах;
- значительно снижается работоспособность;
- синдром повышенной утомляемости;
- повышается артериальное давление.
При атросклерозе запрещается:
- сливочное масло, животный жир, сало, маргарины;
- мясо с жиром, колбасы, сосиски, паштеты;
- жирные бульоны;
- субпродукты;
- цельное молоко, сливки, сметана, жирный творог;
- жирные сыры.
Некоторые диетологи советуют не отказываться от привычных масел, а смешивать их. Например, хорошо сочетаются оливковое и льняное — пропорция 1:1.
На каком масле жарить лучше всего?
- На кокосовом масле, как на рафинированном, так и на нерафинированном.
- На оливковом рафинированном
- На масле авокадо.
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