Растительные масла, из-за которых могут появиться тромбы, — среди них есть подсолнечное

Мы получаем из них необходимые питательные вещества и энергию,

Они нормализуют работу ЖКТ,

Масла уберегают организм от системного воспаления.

боль за грудиной;

одышка;

частые головные боли;

шум в ушах;

значительно снижается работоспособность;

синдром повышенной утомляемости;

повышается артериальное давление.

сливочное масло, животный жир, сало, маргарины;

мясо с жиром, колбасы, сосиски, паштеты;

жирные бульоны;

субпродукты;

цельное молоко, сливки, сметана, жирный творог;

жирные сыры.

На кокосовом масле, как на рафинированном, так и на нерафинированном.

На оливковом рафинированном

На масле авокадо.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.