Эти растительные масла вызывают воспаление и повышают риск образования тромбов

«Большинство растительных масел содержат много омега-6 жирных кислот, слишком много которых может быть провоспалительным. Кроме того, нагревание этих и других жиров в масле может изменить их химическую структуру, чтобы они стали сверхвоспалительными. Воспаление является одним из ключевых факторов атеросклероза. Он играет роль на всех этапах его развития, начиная с момента, когда бляшки начинают формироваться, до момента, когда они накапливаются и начинают закупоривать артерии», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Канола

Соя

Подсолнух

Кукуруза

Определенное количество свертываемости крови имеет жизненно важное значение, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение. Однако сгустки крови, которые не растворяются естественным образом, вызывают беспокойство, поскольку они могут привести к серьезным заболеваниям. Например, тромбы, которые блокируют поступление крови в мозг, могут вызывать инсульты, а тромбы в легких приводят к легочной эмболии.Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск образования такого тромба. Диета является одним из таких факторов. Широко известно, что определенные жирные и соленые продукты могут вызывать свертывание крови. Однако один эксперт сказал, что тип масла, на котором вы готовите, также может привести к нежелательным тромбам.Следует избегать некоторых растительных масел.Продукты, обжаренные на растительном масле, могут со временем запустить процесс атеросклероза (отвердение и закупорка артерий), приводящий к образованию тромбов.Они могут повышать уровень «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности), но они также приводят к тому, что он становится окисленным липопротеином низкой плотности, что является плохой вещью, поскольку это фактический «плохой» холестерин, который приводит к повреждению стенок артерий и последующим закупорки артерий.Ранее МедикФорум писал о признаках онкологии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.