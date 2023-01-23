Эти растительные масла вызывают воспаление и повышают риск образования тромбов

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Эти растительные масла вызывают воспаление и повышают риск образования тромбов


Врач предостерег от использования растительных масел с высоким содержанием омега-6 из-за риска образования тромбов.


Определенное количество свертываемости крови имеет жизненно важное значение, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение. Однако сгустки крови, которые не растворяются естественным образом, вызывают беспокойство, поскольку они могут привести к серьезным заболеваниям. Например, тромбы, которые блокируют поступление крови в мозг, могут вызывать инсульты, а тромбы в легких приводят к легочной эмболии.

Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск образования такого тромба. Диета является одним из таких факторов. Широко известно, что определенные жирные и соленые продукты могут вызывать свертывание крови. Однако один эксперт сказал, что тип масла, на котором вы готовите, также может привести к нежелательным тромбам.


Врачи назначают противозачаточные средства, не учитывая риск образования тромбов


Следует избегать некоторых растительных масел.

Продукты, обжаренные на растительном масле, могут со временем запустить процесс атеросклероза (отвердение и закупорка артерий), приводящий к образованию тромбов.

Они могут повышать уровень «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности), но они также приводят к тому, что он становится окисленным липопротеином низкой плотности, что является плохой вещью, поскольку это фактический «плохой» холестерин, который приводит к повреждению стенок артерий и последующим закупорки артерий.

«Большинство растительных масел содержат много омега-6 жирных кислот, слишком много которых может быть провоспалительным. Кроме того, нагревание этих и других жиров в масле может изменить их химическую структуру, чтобы они стали сверхвоспалительными. Воспаление является одним из ключевых факторов атеросклероза. Он играет роль на всех этапах его развития, начиная с момента, когда бляшки начинают формироваться, до момента, когда они накапливаются и начинают закупоривать артерии», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


К маслам, содержащим омега-6, относятся:
  • Канола
  • Соя
  • Подсолнух
  • Кукуруза

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