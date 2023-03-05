Четыре хронических симптома рака, которые нельзя игнорировать
Рак — смертельно опасное заболевание, вызывающее неконтролируемое деление злокачественных клеток. Он может поражать практически любую часть тела, и симптомы проявляются по-разному.
Чем раньше они будут обнаружены, тем больше шансов на ремиссию. Онкология, как правило, успешно лечится на ранних стадиях.
Одни признаки рака могут быть специфическими, а другие легко спутать с другими заболеваниями.
По данным Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), существуют четыре симптома рака, которые могут быть связаны с другой проблемой со здоровьем.
Но если они становятся хроническими, то есть длятся более двух недель или постоянны, к ним следует отнестись серьезно.
Речь идет о хроническом кашле, хронической головной боли, постоянной боли и постоянной усталости.
Кашель
Кашель, который сохраняется более двух недель, особенно сухой, может быть признаком рака легких, отмечают медики.
Головная боль
Головная боль, которая длится более двух недель и не реагирует на обычные лекарства, может быть вызвана опухолью головного мозга.
Боль
Постоянная боль в любом месте тела, которая не имеет четкой причины и не поддается стандартному лечению, может указывать либо на первичную опухоль, либо на метастазы.
Усталость
Постоянная усталость, которая не проходит даже после полноценного сна и отдыха, может быть признаком лейкемии, лимфомы, да и вообще любого вида рака. Усталость при онкологии возникает из-за действия веществ, которые продуцирует опухоль. Роль в развитии утомляемости также играют ухудшение аппетита, снижение веса, нарушение обмена веществ и недостаток физнагрузки.
Все эти симптомы и вместе, и по отдельности, вовсе не обязательно говорят о том, что у человека рак, однако провериться, в любом случае, стоит.
Другие потенциальные признаки рака, которых следует опасаться (если они на постоянной основе):
- Любые кровотечения
- Вздутие живота
- Изменения в груди
- Затрудненное глотание
- Постоянные синяки
- Частые инфекции
- Изменения в полости рта
- Кровотечение в постменопаузе
- Боль в животе или тошнота
- Необъяснимая потеря веса
- Изменения родинок
- Сильная потливость, особенно по ночам.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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