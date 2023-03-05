Четыре хронических симптома рака, которые нельзя игнорировать

Любые кровотечения

Вздутие живота

Изменения в груди

Затрудненное глотание

Постоянные синяки

Частые инфекции

Изменения в полости рта

Кровотечение в постменопаузе

Боль в животе или тошнота

Необъяснимая потеря веса

Изменения родинок

Сильная потливость, особенно по ночам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.