Четыре хронических симптома рака, которые нельзя игнорировать

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Рак — смертельно опасное заболевание, вызывающее неконтролируемое деление злокачественных клеток. Он может поражать практически любую часть тела, и симптомы проявляются по-разному.

Чем раньше они будут обнаружены, тем больше шансов на ремиссию. Онкология, как правило, успешно лечится на ранних стадиях.

Одни признаки рака могут быть специфическими, а другие легко спутать с другими заболеваниями.

По данным Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), существуют четыре симптома рака, которые могут быть связаны с другой проблемой со здоровьем.
Но если они становятся хроническими, то есть длятся более двух недель или постоянны, к ним следует отнестись серьезно.

Речь идет о хроническом кашле, хронической головной боли, постоянной боли и постоянной усталости.

Кашель

Кашель, который сохраняется более двух недель, особенно сухой, может быть признаком рака легких, отмечают медики.

Головная боль

Головная боль, которая длится более двух недель и не реагирует на обычные лекарства, может быть вызвана опухолью головного мозга.

Боль

Постоянная боль в любом месте тела, которая не имеет четкой причины и не поддается стандартному лечению, может указывать либо на первичную опухоль, либо на метастазы.

Усталость

Постоянная усталость, которая не проходит даже после полноценного сна и отдыха, может быть признаком лейкемии, лимфомы, да и вообще любого вида рака. Усталость при онкологии возникает из-за действия веществ, которые продуцирует опухоль. Роль в развитии утомляемости также играют ухудшение аппетита, снижение веса, нарушение обмена веществ и недостаток физнагрузки. 

Все эти симптомы и вместе, и по отдельности, вовсе не обязательно говорят о том, что у человека рак, однако провериться, в любом случае, стоит.

Другие потенциальные признаки рака, которых следует опасаться (если они на постоянной основе):
  • Любые кровотечения
  • Вздутие живота
  • Изменения в груди
  • Затрудненное глотание
  • Постоянные синяки
  • Частые инфекции
  • Изменения в полости рта
  • Кровотечение в постменопаузе
  • Боль в животе или тошнота
  • Необъяснимая потеря веса
  • Изменения родинок
  • Сильная потливость, особенно по ночам.

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