Эндокринолог объяснил, как заподозрить у себя тромб. Пять важных признаков
Эндокринолог, кардиолог Алексей Жито объяснил, как заподозрить у себя тромб. Тромбоз ー процесс свертывания крови, и он жизненно необходим, поскольку человек без него может истечь кровью от любой царапины.
Однако тромбоз опасен тем, что часть тромба может оторваться и занестись током крови в другие органы.
По его словам, тромбоз возникает, когда сочетаются три фактора:
- нарушается кровоток,
- изменяется вязкость крови,
- повреждается эндотелий — внутренняя оболочка сосудов.
Почему могут образовываться тромбы
- наследственная предрасположенность,
- атеросклероз,
- варикоз,
- хирургические вмешательства,
- малоподвижный образ жизни.
Тромбы могут вызвать серьезное голодание органа — ишемию, в результате чего клетки погибают.
— Особенно опасно, когда тромб закупоривает крупные сосуды легких, сердца и мозга. Это состояние, называемое тромбоэмболией, может привести к аритмии, воспалению и даже смерти, — отметил врач в своем блоге.
Можно самостоятельно заподозрить образование тромба, отметил специалист. Он назвал следующие признаки:
- кожа на ноге холодеет, причем это может быть небольшой участок,
- в части ноги появляются резкие боли, хотя внешне все выглядит хорошо,
- вена на ноге краснеет, сосуд ощущается как что-то жесткое,
- в груди появляется тяжесть и резкая боль,
- становится трудно дышать.
Что нельзя делать при тромбозе? Строго запрещено:
- поднимать тяжести,
- ходить в обуви на высоком каблуке,
- заниматься тяжелыми видами спорта,
- при тромбозе глубоких вен нельзя посещать сауну, баню, парилку.
Как болит при тромбозе?
- Схваткообразные боли в ноге обычно начинаются в икрах.
- Сильная, пульсирующая боль в ступне, лодыжке, под коленом, в бедре.
- Повышение температуры кожи в пораженной области
- Покраснение или посинение кожи локально
- Опухание, затвердение вен, болезненность при прикосновении к венам.
Согласно некоторым исследованиям, между группой крови и свертываемостью крови есть связь. Так, обладатели первой группы имеют самый низкий риск тромбозов, а во второй и третьей группе риск, наоборот, повышен — на 30%. Кроме того, для второй и третьей группы вероятность развития тромбоза глубоких вен на ногах на 51% выше, а легочной тромбоэмболии (попадания тромба в легкие) — на 47% выше, чем для первой.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Алексей Жито
Медицина
Эндокринолог, кардиолог
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