Эндокринолог объяснил, как заподозрить у себя тромб. Пять важных признаков

нарушается кровоток,

изменяется вязкость крови,

повреждается эндотелий — внутренняя оболочка сосудов.

наследственная предрасположенность,

атеросклероз,

варикоз,

хирургические вмешательства,

малоподвижный образ жизни.

кожа на ноге холодеет, причем это может быть небольшой участок,

в части ноги появляются резкие боли, хотя внешне все выглядит хорошо,

вена на ноге краснеет, сосуд ощущается как что-то жесткое,

в груди появляется тяжесть и резкая боль,

становится трудно дышать.

поднимать тяжести,

ходить в обуви на высоком каблуке,

заниматься тяжелыми видами спорта,

при тромбозе глубоких вен нельзя посещать сауну, баню, парилку.

Схваткообразные боли в ноге обычно начинаются в икрах.

Сильная, пульсирующая боль в ступне, лодыжке, под коленом, в бедре.

Повышение температуры кожи в пораженной области

Покраснение или посинение кожи локально

Опухание, затвердение вен, болезненность при прикосновении к венам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.