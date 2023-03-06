Эндокринолог объяснил, как заподозрить у себя тромб. Пять важных признаков

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ноги

Эндокринолог, кардиолог Алексей Жито объяснил, как заподозрить у себя тромб. Тромбоз ー процесс свертывания крови, и он жизненно необходим, поскольку человек без него может истечь кровью от любой царапины. 

Однако тромбоз опасен тем, что часть тромба может оторваться и занестись током крови в другие органы. 

По его словам, тромбоз возникает, когда сочетаются три фактора:
  • нарушается кровоток,
  • изменяется вязкость крови,
  • повреждается эндотелий — внутренняя оболочка сосудов.

Почему могут образовываться тромбы
  • наследственная предрасположенность,
  • атеросклероз,
  • варикоз,
  • хирургические вмешательства,
  • малоподвижный образ жизни.

Тромбы могут вызвать серьезное голодание органа — ишемию, в результате чего клетки погибают.

— Особенно опасно, когда тромб закупоривает крупные сосуды легких, сердца и мозга. Это состояние, называемое тромбоэмболией, может привести к аритмии, воспалению и даже смерти, — отметил врач в своем блоге.

Можно самостоятельно заподозрить образование тромба, отметил специалист. Он назвал следующие признаки:
  • кожа на ноге холодеет, причем это может быть небольшой участок,
  • в части ноги появляются резкие боли, хотя внешне все выглядит хорошо,
  • вена на ноге краснеет, сосуд ощущается как что-то жесткое,
  • в груди появляется тяжесть и резкая боль,
  • становится трудно дышать.

Что нельзя делать при тромбозе? Строго запрещено:
  • поднимать тяжести, 
  • ходить в обуви на высоком каблуке,
  • заниматься тяжелыми видами спорта,
  • при тромбозе глубоких вен нельзя посещать сауну, баню, парилку.

Как болит при тромбозе?
  • Схваткообразные боли в ноге обычно начинаются в икрах.
  • Сильная, пульсирующая боль в ступне, лодыжке, под коленом, в бедре. 
  • Повышение температуры кожи в пораженной области
  • Покраснение или посинение кожи локально
  • Опухание, затвердение вен, болезненность при прикосновении к венам.

Согласно некоторым исследованиям, между группой крови и свертываемостью крови есть связь. Так, обладатели первой группы имеют самый низкий риск тромбозов, а во второй и третьей группе риск, наоборот, повышен — на 30%. Кроме того, для второй и третьей группы вероятность развития тромбоза глубоких вен на ногах на 51% выше, а легочной тромбоэмболии (попадания тромба в легкие) — на 47% выше, чем для первой.

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Алексей Жито
Алексей Жито
Медицина
Эндокринолог, кардиолог
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