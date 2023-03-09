Могут ли определенные сексуальные позы привести к раку груди — онколог Назлиев
Онколог-маммолог Данаил Назлиев порассуждал в своём блоге, существуют ли в Камасутре сексуальные позы, которые могут привести к раку груди.
— Идея о том, что определенные сексуальные позиции могут привести к раку груди, основана на представлении о том, что повышенное давление на грудь может привести к раку груди. Эта теория существует уже много лет, но научных доказательств в ее поддержку нет, — отметил эксперт.
Исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, показало, что между сексуальной позицией и риском развития рака груди нет связи. В нем участвовали более 15 000 женщин. Специалисты рассматривали связь между типом сексуальной позиции и риском развития рака молочной железы.
— В конце концов, важно помнить, что существует множество факторов, которые могут повысить риск развития рака молочной железы у женщины. Это и возраст, и семейный анамнез, и образ жизни, и многое другое. Поэтому, хотя нет никаких доказательств того, что определенные сексуальные позиции могут привести к раку груди, важно помнить о других факторах риска, которые могут повысить риск этого заболевания, — написал онколог.
Симптомы рака молочной железы:
- узел или уплотнение в груди или подмышке
- втяжение кожи на участке груди
- изменение кожи груди
- изменение размера или формы груди
- выделения из соска, его втяжение
- сыпь в области ареолы
- боль, отечность груди.
Факторы риска рака груди:
- ранняя менструация (до 12 лет);
- поздняя менопауза (после 55 лет);
- женщина не рожала;
- наследственность;
- ожирение;
- курение;
- злоупотребление алкоголем;
- сахарный диабет;
- гормонотерапия.
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Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
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