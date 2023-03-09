Могут ли определенные сексуальные позы привести к раку груди — онколог Назлиев

узел или уплотнение в груди или подмышке

втяжение кожи на участке груди

изменение кожи груди

изменение размера или формы груди

выделения из соска, его втяжение

сыпь в области ареолы

боль, отечность груди.

ранняя менструация (до 12 лет);

поздняя менопауза (после 55 лет);

женщина не рожала;

наследственность;

ожирение;

курение;

злоупотребление алкоголем;

сахарный диабет;

гормонотерапия.

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