Могут ли определенные сексуальные позы привести к раку груди — онколог Назлиев

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грудь
Онколог-маммолог Данаил Назлиев порассуждал в своём блоге, существуют ли в Камасутре сексуальные позы, которые могут привести к раку груди.

— Идея о том, что определенные сексуальные позиции могут привести к раку груди, основана на представлении о том, что повышенное давление на грудь может привести к раку груди. Эта теория существует уже много лет, но научных доказательств в ее поддержку нет, — отметил эксперт. 

Исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, показало, что между сексуальной позицией и риском развития рака груди нет связи. В нем участвовали более 15 000 женщин. Специалисты рассматривали связь между типом сексуальной позиции и риском развития рака молочной железы.

— В конце концов, важно помнить, что существует множество факторов, которые могут повысить риск развития рака молочной железы у женщины. Это и возраст, и семейный анамнез, и образ жизни, и многое другое. Поэтому, хотя нет никаких доказательств того, что определенные сексуальные позиции могут привести к раку груди, важно помнить о других факторах риска, которые могут повысить риск этого заболевания, — написал онколог.

Симптомы рака молочной железы:
  • узел или уплотнение в груди или подмышке
  • втяжение кожи на участке груди
  • изменение кожи груди
  • изменение размера или формы груди
  • выделения из соска, его втяжение
  • сыпь в области ареолы
  • боль, отечность груди.

Факторы риска рака груди:
  • ранняя менструация (до 12 лет);
  • поздняя менопауза (после 55 лет);
  • женщина не рожала;
  • наследственность;
  • ожирение;
  • курение;
  • злоупотребление алкоголем;
  • сахарный диабет;
  • гормонотерапия.

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Данаил Назлиев
Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
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Теги : сексуальная жизнь, рак молочной железы