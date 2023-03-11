Прогрессирующую жировую болезнь печени можно заподозрить по сыпи вокруг рта
Дефицит питательных веществ, связанный с жировой болезнью печени, вызывает кожные осложнения, сообщили медики.
Показатели неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) быстро растут в развитых странах. Как понятно из названия болезни, она не связана с алкоголем. Главной причиной заболевания является неправильное питание и другие факторы.
НАЖБП вызывает дефицит питательных веществ, что приводит, в свою очередь, к собственному спектру клинических симптомов. Например, сыпь вокруг рта может сигнализировать о том, что дисфункция печени снижает уровень цинка в крови.
Хронические заболевания печени препятствуют усвоению питательных веществ, например, цинка. Это было подтверждено в исследовании, опубликованном в журнале Metabolism Open. Медики рассмотрели несколько причин распространенности дефицита цинка у пациентов с НАЖБП.
— У пациентов с НАЖБП было показано значительное снижение концентрации цинка в сыворотке по сравнению с контрольной группой. Эти показатели связаны также с фиброзом печени, — говорится в исследовании.
Резистентность к инсулину, сахарный диабет, ожирение, гипертония, проблемы с ЖКТ, диеты могут быть потенциальными причинами низкого уровня цинка.
Цинк является важным микроэлементом для поддержания жизни. Он нужен для производства белков и ДНК, роста и восстановления мышц, правильного ощущения вкуса и запаха. Цинк способствует заживлению ран, помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами, улучшает пищеварение, регулирует выработку гормонов.
Эксперт-диетолог Эмма Дербишир объяснила, что «цинк способствует нормальному функционированию иммунной системы».
— Известно, что цинк модулирует противовирусный и антибактериальный иммунитет и воспалительную реакцию. Нужно признать, что около 18 процентов детей в возрасте от 11 до 18 лет и один из 20 взрослых недополучают рекомендованную норму цинка, — подчеркнула она.
Дефицит цинка вызывает раздражение кожи вокруг рта. Оно выглядит как сыпь, состоящая из небольших, заполненных жидкостью пузырьков.
Нарушение функции печени может также вызывать другие симптомы на лице, такие как отечность, зуд и розацеа. Добавки цинка могут уменьшить накопление липидов в печени, но назначать их должен врач. В противном случае, возможны серьезные осложнения.
Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск развития жировой болезни печени:
- Ожирение, особенно в области живота
- Сахарный диабет второго типа
- Инсулинорезистентность
- Гипотериоз
- Высокое давление
- Высокий уровень холестерина
- Метаболический синдром (сочетание диабета, высокого давления и ожирения)
- Возраст старше 50 лет
- Курение.
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