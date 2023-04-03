Онколог Карасев рассказал, почему удаленные полипы появляются снова: «растут, как грибы»

гастрите;

болезни Крона;

язве;

колите.

наличие слизи и следов крови в каловых массах;

ноющие и схваткообразные боли;

дискомфорт в области заднего прохода;

запоры, поносы;

кровотечение из заднего прохода.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.