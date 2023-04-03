Онколог Карасев рассказал, почему удаленные полипы появляются снова: «растут, как грибы»
Онколог, хирург, эндоскопист Иван Карасев рассказал, почему полипы появляются снова, даже если их удаляют.
— Полипы не появляются из ниоткуда, это результат мутации слизистой. А вот её клетки развиваются неправильно уже по интересной причине. Обычно это постоянное воспаление слизистой желудка, — отметил специалист в своем блоге.
Он перечислил болезни, которые можно получить из-за воспаления. Речь идет о:
- гастрите;
- болезни Крона;
- язве;
- колите.
— Полипы удалили, а они растут как грибы снова, почему? Это значит, что причина вашего воспаления никуда не делась, — написал онколог.
По его словам, после удаления полипов мало кто обращает внимание на другие заболевания. Пациенты не хотят идти к гастроэнтерологу, не меняют рацион питания, и почему-то ждут результата, отличного от первоначального.
Врач отмечает, что удаление полипов — не повод думать, что вы от них навсегда избавились.
Что такое полипы и чем они опасны?
Полипами называют доброкачественное образование, это разрастание железистого эпителия со стенки прямой кишки в ее просвет. Как правило, полип имеет форму шара, грушевидную форму, либо ветвисто разрастается. Они могут быть единичные и множественные.
Можно ли почувствовать полип?
Полипы в толстой кишке, как правило, не вызывают симптомов. Заподозрить их можно с помощью анализа на скрытую кровь в кале или при пальпации прямой кишки, а подтвердить — при колоноскопии.
Нужно ли удалять полипы?
На этот вопрос ответит врач. Удалять полип необходимо хотя бы с целью диагностики, для исключения злокачественных процессов.
При каких симптомах обращаться к врачу?
- наличие слизи и следов крови в каловых массах;
- ноющие и схваткообразные боли;
- дискомфорт в области заднего прохода;
- запоры, поносы;
- кровотечение из заднего прохода.
Какой стул при полипах?
Возможно появление слизи, красных прожилок в каловых массах или равномерный чёрный окрас стула.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Карасёв
Медицина
Онколог, хирург, эндоскопист
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