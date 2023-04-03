Онколог Карасев рассказал, почему удаленные полипы появляются снова: «растут, как грибы»

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врач

Онколог, хирург, эндоскопист Иван Карасев рассказал, почему полипы появляются снова, даже если их удаляют.

— Полипы не появляются из ниоткуда, это результат мутации слизистой. А вот её клетки развиваются неправильно уже по интересной причине. Обычно это постоянное воспаление слизистой желудка, — отметил специалист в своем блоге.

Он перечислил болезни, которые можно получить из-за воспаления. Речь идет о:

  • гастрите; 
  • болезни Крона; 
  • язве; 
  • колите. 

— Полипы удалили, а они растут как грибы снова, почему? Это значит, что причина вашего воспаления никуда не делась, — написал онколог.

По его словам, после удаления полипов мало кто обращает внимание на другие заболевания. Пациенты не хотят идти к гастроэнтерологу, не меняют рацион питания, и почему-то ждут результата, отличного от первоначального.

Врач отмечает, что удаление полипов — не повод думать, что вы от них навсегда избавились.

Что такое полипы и чем они опасны?

Полипами называют доброкачественное образование, это разрастание железистого эпителия со стенки прямой кишки в ее просвет. Как правило, полип имеет форму шара, грушевидную форму, либо ветвисто разрастается. Они могут быть единичные и множественные.

Можно ли почувствовать полип?

Полипы в толстой кишке, как правило, не вызывают симптомов. Заподозрить их можно с помощью анализа на скрытую кровь в кале или при пальпации прямой кишки, а подтвердить — при колоноскопии.

Нужно ли удалять полипы?

На этот вопрос ответит врач. Удалять полип необходимо хотя бы с целью диагностики, для исключения злокачественных процессов.

При каких симптомах обращаться к врачу?
  • наличие слизи и следов крови в каловых массах;
  • ноющие и схваткообразные боли; 
  • дискомфорт в области заднего прохода;
  • запоры, поносы;
  • кровотечение из заднего прохода.

Какой стул при полипах?

Возможно появление слизи, красных прожилок в каловых массах или равномерный чёрный окрас стула.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасёв
Иван Карасёв
Медицина
Онколог, хирург, эндоскопист
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