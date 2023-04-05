Эндокринолог Павлова: у мальчиков с лишним весом и «женской» грудью возникает риск развития рака
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что в последнее время все чаще у мальчиков, находящихся в подростковом возрасте и имеющих лишний вес, формируется слишком большая грудь. А полных детей становится все больше.
— Что хуже всего, у каждого двадцатого из них начинает формироваться почти женская, излишне большая грудь. Все из-за того, в организме подростков с лишним весом тестостерон (а в подростковом возрасте его вырабатывается очень много) преобразуется в эстрадиол - «женский» гормон, из-за которого и растет грудь, — написала медик в своем блоге.
Речь идет о гинекомастии. По словам Павловой, лечится это заболевание хирургически, то есть удалением груди.
— К счастью, тяжелых последствий у операции нет, да и длится она всего полчаса, — добавила врач.
При излишнем объеме жировой ткани у подростка всегда будет образовываться повышенное количество эстрадиола. Оно приводит к другим проблемам, очень серьезным.
Речь идет о:
- Повышенных рисках сердечно-сосудистых заболеваний.
- Повышенных рисках воспалительных заболеваний, например, суставных.
- Онкологических рисках (рак).
Важно похудеть, чтобы не допустить развития тяжелых заболеваний, подчеркнула Павлова.
Гинекомастия – мужское заболевание грудных желез, при котором они увеличиваются в размерах с одной или с обеих сторон. Опасность ее в том, что в запущенной степени она может привести к формированию злокачественной опухоли.
Почему у подростка лишний вес?
- Избыточное поступление калорий в условиях малоподвижного образа жизни.
- Наследственная предрасположенность.
- Избыточная продукция гормона кортизола.
- Недостаточная работа щитовидной железы.
- Длительный прием глюкокортикоидов, антидепрессантов.
Подростковый возраст — важный период времени для предотвращения развития диабета и инфаркта миокарда. Подростки с ожирением чаще, чем их стройные сверстники, имели инфаркт, диабет 2 типа или (по самооценке) плохое здоровье в возрасте от 30 до 40 лет.
Как лечится гинекомастия у мужчин?
В основе терапии гинекомастии лежит лечение основного заболевания – того, вследствие которого грудь увеличилась. Пациенту до оперативного вмешательства могут быть назначены препараты эстрогена или тестостерона.
Как эстрадиол влияет на вес?
Лишний вес может быть обусловлен высоким уровнем гормонов, ответственных за развитие подкожной жировой клетчатки. Одно из них – эстрадиол. Избыток эстрадиола в крови вызывает ускоренное отложение жиров в области живота и бедер.
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