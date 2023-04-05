Эндокринолог Павлова: у мальчиков с лишним весом и «женской» грудью возникает риск развития рака

Повышенных рисках сердечно-сосудистых заболеваний.

Повышенных рисках воспалительных заболеваний, например, суставных.

Онкологических рисках (рак).

Избыточное поступление калорий в условиях малоподвижного образа жизни.

Наследственная предрасположенность.

Избыточная продукция гормона кортизола.

Недостаточная работа щитовидной железы.

Длительный прием глюкокортикоидов, антидепрессантов.

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