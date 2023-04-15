Распространенная у россиян привычка, которая вредит печени больше алкоголя и фастфуда: инфекционист
Большинство людей знает, что алкоголь и неполезная еда разрушают печень. Врач-инфекционист Наталья Очинская рассказала, что распространенная у россиян привычка «прописывать» себе лекарства и даже БАДы может навредить еще сильнее.
Одна из главных функций печени — фильтровать и обеззараживать токсические вещества. Именно поэтому многие лекарства имеют побочные эффекты, связанные с печенью. Об этом всегда пишут в аннотации к таблеткам и другим лекарственным средствам.
Многие препараты продаются в аптеках без рецепта, чем люди часто пользуются себе во вред. Послушав совет, который кому-то подошел, прочитав информацию на форуме, люди сами себе назначают лекарства.
Как подчеркнула инфекционист, это плохая идея, поскольку без врача очень трудно учитывать нюансы. Чтобы медикаменты сработали и не навредили, нужно правильно рассчитать дозировку, узнать, с чем эти препараты не сочетаются, выяснить всю информацию о противопоказаниях. Некоторые побочные эффекты очень серьезные и могут навредить здоровью. Также важно понимать, в какое время суток принимать таблетки, до еды или после.
В итоге страдает печень. Особенно бездумный прием таблеток опасен для женщин, стариков и детей в возрасте до трех лет.
Как отметила врач в беседе с «Газетой.ru», понять, что печень страдает от лекарств, не так легко — признаки поражения могут появиться как через неделю, так и через несколько месяцев. Масштабы проблемы тоже могут быть разными. В худшем случае можно довести себя до цирроза.
— Огромное количество лекарств нужно принимать строго под наблюдением врача. Не нужно при любом недомогании пить антибиотики, прописывать самому себе статины и антидепрессанты, глотать мочегонное и препараты железа. Даже перед приемом трав лучше поговорить с терапевтом. А если вам прописали много лекарств, важно следить за уровнем печеночных ферментов до, во время и после терапии, — отметила врач.
Признаки, что печень страдает от приема лекарств:
- Потеря аппетита;
- Тошнота;
- Слабость;
- Желтушная кожа;
- Сильный зуд;
- Высокая температура;
- Тяжесть в правом подреберье.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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