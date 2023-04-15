Распространенная у россиян привычка, которая вредит печени больше алкоголя и фастфуда: инфекционист

Потеря аппетита;

Тошнота;

Слабость;

Желтушная кожа;

Сильный зуд;

Высокая температура;

Тяжесть в правом подреберье.

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