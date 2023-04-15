Как понять, что печень на грани цирроза: врач назвал пять неявных симптомов

слабость и утомляемость;

отеки;

постоянный зуд;

нарушения сна – сонливость, бессонница;

пониженное настроение, раздражительность;

кровотечения из носа и десен;

потеря аппетита;

снижение веса;

частая тошнота;

повышенное газообразование;

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.