Как понять, что печень на грани цирроза: врач назвал пять неявных симптомов

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женщина

Цирроз печени — конечная стадия многих заболеваний этого органа, среди которых хронические гепатиты, алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. В некоторых случаях спасти может только трансплантация.

Опасность болезни в том, что она может долго не заявлять о себе: печень не болит, пока не задеты соседние ткани, тревожные симптомы обычно появляются на поздних стадиях. 

— Главными причинами возникновения цирроза печени являются вирусные гепатиты и алкогольные поражения печени. На третье место можно поставить воздействие промышленных токсических веществ и лекарств. Также цирроз может возникать при поражении желчных протоков, при иммунных нарушениях, например, при аутоиммунном гепатите. К циррозу печени могут приводить и инфекционные заболевания. Также не стоит забывать про генетические заболевания, — отметил «Медикфоруму» гепатолог Евгений Романов.

Говоря простыми словами, при циррозе ткани печени замещаются на соединительную ткань, и орган перестает функционировать.

— Печень имеет большие компенсаторные возможности, поэтому заболевание может долго протекать вообще без симптомов, — предупредил специалист.

По его словам, жалобы больных, на непрофессиональный взгляд, не связаны с печенью, но опытный медик сразу поймет, в чем дело. Пациенты говорят о снижении работоспособности, частых простудных заболеваниях, потемнении мочи и кровоточивости десен. Пятый характерный признак — постоянная усталость. Это говорит о том, что печень не справляется с нагрузкой, и токсины поступают в кровь, отравляя организм.

Симптомы цирроза печени:
  • слабость и утомляемость;
  • отеки;
  • постоянный зуд;
  • нарушения сна – сонливость, бессонница;
  • пониженное настроение, раздражительность;
  • кровотечения из носа и десен;
  • потеря аппетита;
  • снижение веса;
  • частая тошнота;
  • повышенное газообразование;

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