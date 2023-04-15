Как понять, что печень на грани цирроза: врач назвал пять неявных симптомов
Цирроз печени — конечная стадия многих заболеваний этого органа, среди которых хронические гепатиты, алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. В некоторых случаях спасти может только трансплантация.
Опасность болезни в том, что она может долго не заявлять о себе: печень не болит, пока не задеты соседние ткани, тревожные симптомы обычно появляются на поздних стадиях.
— Главными причинами возникновения цирроза печени являются вирусные гепатиты и алкогольные поражения печени. На третье место можно поставить воздействие промышленных токсических веществ и лекарств. Также цирроз может возникать при поражении желчных протоков, при иммунных нарушениях, например, при аутоиммунном гепатите. К циррозу печени могут приводить и инфекционные заболевания. Также не стоит забывать про генетические заболевания, — отметил «Медикфоруму» гепатолог Евгений Романов.
Говоря простыми словами, при циррозе ткани печени замещаются на соединительную ткань, и орган перестает функционировать.
— Печень имеет большие компенсаторные возможности, поэтому заболевание может долго протекать вообще без симптомов, — предупредил специалист.
По его словам, жалобы больных, на непрофессиональный взгляд, не связаны с печенью, но опытный медик сразу поймет, в чем дело. Пациенты говорят о снижении работоспособности, частых простудных заболеваниях, потемнении мочи и кровоточивости десен. Пятый характерный признак — постоянная усталость. Это говорит о том, что печень не справляется с нагрузкой, и токсины поступают в кровь, отравляя организм.
Симптомы цирроза печени:
- слабость и утомляемость;
- отеки;
- постоянный зуд;
- нарушения сна – сонливость, бессонница;
- пониженное настроение, раздражительность;
- кровотечения из носа и десен;
- потеря аппетита;
- снижение веса;
- частая тошнота;
- повышенное газообразование;
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