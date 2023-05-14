Как понять, что в вашем организме поселились паразиты: гастроэнтеролог

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Гастроэнтеролог Сара Месилхи рассказала о пяти признаках присутствия паразитов в вашем организме.

Паразит  —  организм, живущий внутри или снаружи другого организма,  питающийся за счет своего хозяина. Он забирается все питательные вещества, чтобы выжить самому. Обычно у людей паразиты поражают пищеварительную систему. 

Паразитарными болезнями в мире заражено более 4,5 млрд. людей. Причины заражения могут быть разными, например, плохая гигиена, укус насекомого или употребление сырой рыбы. Часто даже близкий контакт с домашним питомцем может стать причиной появления паразитов в вашем организме.


Самые распространенными паразитами у человека являются острицы. Они обитают в каждом регионе России. Аскариды – вторые по популярности паразиты, которые попадают в организм через употребление немытых овощей и фруктов. Если вовремя не обратиться к врачу, то паразиты могут поразить сердце, легкие, желчный пузырь и кишечник.


Как избежать попадания паразитов в организм:


  • Часто мыть руки

  • Избегать термически необработанную рыбу в рационе

  • Тщательно мыть овощи и фрукты перед приемом

  • Пить только кипяченую или фильтрованную воду

Гастроэнтеролог Сара Месилхи рассказала о пяти наиболее распространенных признаках того, что у вас есть кишечные паразиты.

Основной признак — чувство голода после еды. Люди, у которых есть кишечные паразиты испытывают чувство голода даже сразу после приема пищи. Это происходит из-за того, что есть паразиты, которые «отбирают» питательные вещества или нарушают обмен веществ. В более серьезных случаях они повреждают слизистую оболочку кишечника, тем самым усвояемость питательных веществ уменьшается. 


Человек, инфицированный паразитами, часто испытывает проблемы с пищеварением. Резкая потеря веса, боли в животе, диарея и переедание вызваны тем, что некоторые паразиты питаются едой своего хозяина и травмируют стенки кишечника. 


Есть паразиты, которые выделяют токсины, из-за чего у человека начинается аллергическая реакция, а после уже более серьезные проблемы с кожей: экзема и  крапивница. Если вы заметили у себя внезапные высыпания или зуд —  обратитесь к врачу.


Еще одним признаком является анемия. Есть несколько причин ее появления. Первая причина —  паразиты присасываются к тонкой кишке и пьют кровь хозяина, что приводит к потере крови. Другие паразиты разрушают эритроциты, из-за чего начинается анемия. Последней причиной является то, что паразиты выводят из организма железо, которое необходимо для создания красных кровяных телец.


Последний признак — боль в мышцах и суставах. Паразиты вызывают воспаление в организме, а также мигрируют в мышцы, разрушая их. 


— Варианты лечения кишечных паразитов зависят от типа паразита и тяжести инфекции. Мой главный совет - не игнорируйте симптомы, поскольку они могут привести к хроническим проблемам со здоровьем, таким как анемия, синдром хронической усталости, проблемы с суставами и лихорадка, — отмечает специалист. 


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Опубликованы признаки появления паразитов в организме


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Названы симптомы наличия паразитов в организме


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