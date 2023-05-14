Как понять, что в вашем организме поселились паразиты: гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог Сара Месилхи рассказала о пяти признаках присутствия паразитов в вашем организме.Паразит — организм, живущий внутри или снаружи другого организма, питающийся за счет своего хозяина. Он забирается все питательные вещества, чтобы выжить самому. Обычно у людей паразиты поражают пищеварительную систему.

Паразитарными болезнями в мире заражено более 4,5 млрд. людей. Причины заражения могут быть разными, например, плохая гигиена, укус насекомого или употребление сырой рыбы. Часто даже близкий контакт с домашним питомцем может стать причиной появления паразитов в вашем организме.

Самые распространенными паразитами у человека являются острицы. Они обитают в каждом регионе России. Аскариды – вторые по популярности паразиты, которые попадают в организм через употребление немытых овощей и фруктов. Если вовремя не обратиться к врачу, то паразиты могут поразить сердце, легкие, желчный пузырь и кишечник.

Как избежать попадания паразитов в организм:

Часто мыть руки

Избегать термически необработанную рыбу в рационе

Тщательно мыть овощи и фрукты перед приемом

Пить только кипяченую или фильтрованную воду

Гастроэнтеролог Сара Месилхи рассказала о пяти наиболее распространенных признаках того, что у вас есть кишечные паразиты.

Основной признак — чувство голода после еды. Люди, у которых есть кишечные паразиты испытывают чувство голода даже сразу после приема пищи. Это происходит из-за того, что есть паразиты, которые «отбирают» питательные вещества или нарушают обмен веществ. В более серьезных случаях они повреждают слизистую оболочку кишечника, тем самым усвояемость питательных веществ уменьшается.

Человек, инфицированный паразитами, часто испытывает проблемы с пищеварением. Резкая потеря веса, боли в животе, диарея и переедание вызваны тем, что некоторые паразиты питаются едой своего хозяина и травмируют стенки кишечника.

Есть паразиты, которые выделяют токсины, из-за чего у человека начинается аллергическая реакция, а после уже более серьезные проблемы с кожей: экзема и крапивница. Если вы заметили у себя внезапные высыпания или зуд — обратитесь к врачу.

Еще одним признаком является анемия. Есть несколько причин ее появления. Первая причина — паразиты присасываются к тонкой кишке и пьют кровь хозяина, что приводит к потере крови. Другие паразиты разрушают эритроциты, из-за чего начинается анемия. Последней причиной является то, что паразиты выводят из организма железо, которое необходимо для создания красных кровяных телец.

Последний признак — боль в мышцах и суставах. Паразиты вызывают воспаление в организме, а также мигрируют в мышцы, разрушая их.

— Варианты лечения кишечных паразитов зависят от типа паразита и тяжести инфекции. Мой главный совет - не игнорируйте симптомы, поскольку они могут привести к хроническим проблемам со здоровьем, таким как анемия, синдром хронической усталости, проблемы с суставами и лихорадка, — отмечает специалист.

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