Долгое времяпровождение с телефоном может увеличить риск развития гипертонии на 25 процентов





В исследовании, опубликованном в Express, сообщается, что долгое времяпровождение с телефоном может увеличить риск развития высокого кровяного давления на 25 процентов.

Неподвижный образ жизни, несоблюдение диеты, злоупотребление алкоголем и курение — все это может спровоцировать появление гипертонии.

Есть и неочевидные причины. В исследовании, опубликованном в Express, выяснили, что телефонные звонки и общение в социальных сетях негативно влияют на кровяное давление. Всего 30 минут в неделю могут повысить риск заболевания гипертонией.

Гипертония – состояние, во время которого кровяное давление стабильно выше нормы. Опасность в том, что оно может стать симптомом более серьезных заболеваний, таких как инсульт и инфаркт.

Независимо от того, общаетесь ли вы по телефону с другом или решаете рабочие задачи в чате, исследователи рекомендуют свести времяпровождение в телефоне к минимуму.

Результаты исследования показали, что люди, которые разговаривали по телефону больше получаса в неделю, на 12 процентов больше склонны к гипертонии. Более того, шесть часов телефонных разговоров в неделю повышали риск на 25 процентов.

— Для здоровья сердца важно количество минут, которые люди тратят на разговоры по телефону: чем больше минут, тем выше риск развития гипертонии, — отмечает профессор Сяньхуэй Цинь из Южного медицинского университета Гуанчжоу.

Профессор также предположил, что общение в социальных сетях может не повлиять на риск развития гипертонии, если продолжительность еженедельных звонков не будет превышать 30 минут.

Важно помнить, что спать рядом с телефоном нельзя. Электромагнитное излучение влияет на наши биоритмы, что приводит к бессоннице, ночным кошмарам и частым ночным пробуждениям.

В другом исследовании ученые следили за участниками в течение 12 лет, учитывая такие факторы, как возраст, пол, курение, кровяное давление и многое другое.

Результаты показали, что процент риска развития гипертонии напрямую зависит от времени использования мобильных телефонов в неделю:

от 30 до 59 минут – 8 процентов

от 1 до 3 часов – 13 процентов

от 4 до 6 часов – 16 процентов

более 6 часов – 25 процентов





Мобильные устройства излучают радиочастотную энергию, которая поглощается практически всем нашим организмом. Исходя из этого, негативному влиянию подвергается не только кровяное давление, но и зрение, память, слух и психоэмоциональное самочувствие.

Дети сильнее подвержены влиянию мобильных устройств, чем взрослые. Воздействие радиоволн на детский организм может привести к снижению иммунитета, нарушению памяти и тревожности.

Ученые при этом подчеркивают, что эти данные нуждаются в более качественном исследовании. Окончательные выводы можно будет делать в будущем, когда накопится материал.

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