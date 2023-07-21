Академик Каприн: три признака, по которым можно заподозрить рак поджелудочной железы

бессимптомное течение

отсутствие «предрака» — заболевание возникает на фоне неизмененной поджелудочной железы.

Неправильный образ жизни — увлечение алкоголем, курение, неправильное питание.

Наследственная предрасположенность.

Возраст старше 65.

Хронический панкреатит.

боль в животе (особенно в верхних его отделах);

тошнота;

тяжесть и вздутие живота после жирной пищи.

боли в правом подреберье, могут отдавать в верхнюю часть спины;

желтуха;

необоснованное похудение;

увеличение селезенки.

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