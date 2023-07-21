Академик Каприн: три признака, по которым можно заподозрить рак поджелудочной железы

38 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/patient-experiencing-stomachache_7571993.htm#query=abdominal%20pain&position=8&from_view=search&track=ais
живот

Рак поджелудочной железы называют одним из самых коварных онкологических заболеваний. Он может протекать бессимптомно долгое время и проявить себя только на запущенной стадии.

По словам академика, хирурга-онколога Андрея Каприна, в ближайшие годы этот вид рака может войти в тройку наиболее распространенных видов злокачественных новообразований.

— Коварство рака поджелудочной железы обусловлено тем, что на долю I стадии выявления приходится всего лишь 6,4% случаев, а на II — 16,8%. Все остальное — это так называемые «запущенные», третья и четвертая стадии, — отметил в своем телеграм-канале медик.

Выявить болезнь на ранних стадиях мешают две причины:
  • бессимптомное течение
  • отсутствие «предрака» — заболевание возникает на фоне неизмененной поджелудочной железы.

Группа риска:
  • Неправильный образ жизни — увлечение алкоголем, курение, неправильное питание.
  • Наследственная предрасположенность. 
  • Возраст старше 65.
  • Хронический панкреатит. 

Каприн назвал три симптома, которые должны стать поводом для обращения к врачу:
  • боль в животе (особенно в верхних его отделах);
  • тошнота;
  • тяжесть и вздутие живота после жирной пищи.

Вовсе не обязательно, что эти признаки свидетельствуют о наличии онкологического процесса, но обследоваться нужно.

По словам медиков, рак поджелудочной железы проявляется еще такими симптомами:

  • боли в правом подреберье, могут отдавать в верхнюю часть спины;
  • желтуха;
  • необоснованное похудение;
  • увеличение селезенки.

Читайте также: Врач-хирург Каран Раджан рассказал, что пупок следует чистить каждый день, чтобы избежать неприятного запаха и инфекций.

Онколог Каприн рассказал, как выявить ранний рак кишечника и желудка


Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки.

Онколог Каприн назвал четыре фактора рака, на которые влияет человек


Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Страдающий от рака поджелудочной железы телеведущий рассказал о симптомах болезни
Лишний вес до 50 лет повышает риск смерти от рака поджелудочной железы
Стала возможной диагностика рака поджелудочной железы по анализу крови
Теги : рак поджелудочной железы