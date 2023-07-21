Академик Каприн: три признака, по которым можно заподозрить рак поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы называют одним из самых коварных онкологических заболеваний. Он может протекать бессимптомно долгое время и проявить себя только на запущенной стадии.
По словам академика, хирурга-онколога Андрея Каприна, в ближайшие годы этот вид рака может войти в тройку наиболее распространенных видов злокачественных новообразований.
— Коварство рака поджелудочной железы обусловлено тем, что на долю I стадии выявления приходится всего лишь 6,4% случаев, а на II — 16,8%. Все остальное — это так называемые «запущенные», третья и четвертая стадии, — отметил в своем телеграм-канале медик.
Выявить болезнь на ранних стадиях мешают две причины:
- бессимптомное течение
- отсутствие «предрака» — заболевание возникает на фоне неизмененной поджелудочной железы.
Группа риска:
- Неправильный образ жизни — увлечение алкоголем, курение, неправильное питание.
- Наследственная предрасположенность.
- Возраст старше 65.
- Хронический панкреатит.
Каприн назвал три симптома, которые должны стать поводом для обращения к врачу:
- боль в животе (особенно в верхних его отделах);
- тошнота;
- тяжесть и вздутие живота после жирной пищи.
Вовсе не обязательно, что эти признаки свидетельствуют о наличии онкологического процесса, но обследоваться нужно.
По словам медиков, рак поджелудочной железы проявляется еще такими симптомами:
- боли в правом подреберье, могут отдавать в верхнюю часть спины;
- желтуха;
- необоснованное похудение;
- увеличение селезенки.
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