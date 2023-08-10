Онколог Карасев: колоноскопия является самым точным методом выявления колоректального рака на ранней стадии

156 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-on-bed-keeping-hands-on-stomach-suffering-from-pain_4167097.htm#query=stomach%20pain&position=4&from_view=search&track=robertav1_2_sidr
живот

Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев напомнил, что рак на ранних обычно никак себя не проявляет.

— Не устану повторять, что рак на ранних стадиях не болит и почти никак себя не проявляет, — написал он в своем блоге.

Когда опухоль достигает определенных размеров, она начинает влиять на работу организма. По словам медика, большинство опухолей находят на 3-4 стадии. Такой рак и лечить сложно, и шансы на выздоровление уменьшаются. 

Карасев подчеркивает — особенно это касается колоректального рака. Это собирательное понятие для рака (опухоли) различных отделов толстой и прямой кишки.

Признаки и симптомы колоректального рака:

  • Расстройства стула (понос или запор);
  • Кровь в стуле;
  • Постоянный дискомфорт: спазмы и боль;
  • Ощущение неполного опорожнения;
  • Быстрая утомляемость;
  • Необъяснимая потеря веса;
  • Тошнота или рвота.

Как пишет Карасев, самый точный метод ранней диагностики колоректального рака — колоноскопия. Это единственный метод исследования, который позволяет сделать биопсию участка кишки, а она обычно играет решающую роль в постановке диагноза.

Важно: колоноскопия может быть не только диагностической процедурой, но и лечебной. Речь идет об удалении полипов.

Когда начинать делать колоноскопию? От 40 лет раз в 10 лет, если не обнаружили полипы и нет сопутствующих заболеваний кишечника.

— Но рак молодеет, поэтому уже после 30 хоть раз надо заглянуть внутрь кишечника, — советует Карасев.

Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

Онколог назвал причину 95% всех случаев рака


Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка

Онколог Смирнова назвала самый простой способ выявить ранний рак кишечника


Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасев
Иван Карасев
Медицина
Хирург-онколог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач Карасев назвал боль около пупка одним из признаков рака тонкой кишки
Онколог Карасев перечислил признаки, которыми проявляется рак тонкой кишки
Онколог назвал пять симптомов трудного для диагностики рака тонкой кишки
Теги : колоноскопия, колоректальный рак