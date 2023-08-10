Онколог Карасев: колоноскопия является самым точным методом выявления колоректального рака на ранней стадии

Расстройства стула (понос или запор);

Кровь в стуле;

Постоянный дискомфорт: спазмы и боль;

Ощущение неполного опорожнения;

Быстрая утомляемость;

Необъяснимая потеря веса;

Тошнота или рвота.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.