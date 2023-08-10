Онколог Карасев: колоноскопия является самым точным методом выявления колоректального рака на ранней стадии
Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев напомнил, что рак на ранних обычно никак себя не проявляет.
— Не устану повторять, что рак на ранних стадиях не болит и почти никак себя не проявляет, — написал он в своем блоге.
Когда опухоль достигает определенных размеров, она начинает влиять на работу организма. По словам медика, большинство опухолей находят на 3-4 стадии. Такой рак и лечить сложно, и шансы на выздоровление уменьшаются.
Карасев подчеркивает — особенно это касается колоректального рака. Это собирательное понятие для рака (опухоли) различных отделов толстой и прямой кишки.
Признаки и симптомы колоректального рака:
- Расстройства стула (понос или запор);
- Кровь в стуле;
- Постоянный дискомфорт: спазмы и боль;
- Ощущение неполного опорожнения;
- Быстрая утомляемость;
- Необъяснимая потеря веса;
- Тошнота или рвота.
Как пишет Карасев, самый точный метод ранней диагностики колоректального рака — колоноскопия. Это единственный метод исследования, который позволяет сделать биопсию участка кишки, а она обычно играет решающую роль в постановке диагноза.
Важно: колоноскопия может быть не только диагностической процедурой, но и лечебной. Речь идет об удалении полипов.
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Когда начинать делать колоноскопию? От 40 лет раз в 10 лет, если не обнаружили полипы и нет сопутствующих заболеваний кишечника.
— Но рак молодеет, поэтому уже после 30 хоть раз надо заглянуть внутрь кишечника, — советует Карасев.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Карасев
Медицина
Хирург-онколог, кандидат медицинских наук
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