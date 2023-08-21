Пять ранних симптомов сахарного диабета, которые можно заметить при посещении туалета

Сахарный диабет второго типа принимает масштабы эпидемии. Его коварство в том, что долгое время он никак себя не проявляет, при этом разрушительное воздействие на организм происходит, и негативные последствия накапливаются.Обращая внимание на изменения в моче или кале, можно выявить серьезные проблемы со здоровьем, включая диабет, рассказал Чун Танг, медицинский директор Pall Mall Medical.1. Слишком частое мочеиспускание (полиурия)По словам врача, одним из самых частых симптомов диабета является частое мочеиспускание. Когда уровень глюкозы в крови слишком высок, почки усиленно работают над удалением избытка сахара из кровотока. Это приводит к увеличению выработки мочи, в результате чего диабетикам приходится чаще пользоваться туалетом.2. Проблемы с мочеиспусканием (недержание)Диабет может привести к повреждению нервов. Когда поражаются нервы, контролирующие функцию мочевого пузыря, начинаются трудности с «запуском» или остановкой оттока мочи, что приводит к неконтролируемому выделению мочи или недержанию.3. Запор или диареяКолебания уровня сахара в крови могут повлиять на функцию желудочно-кишечного тракта и привести к запорам. Также у пациентов могут возникать приступы диареи.— Неконтролируемый диабет или некоторые лекарства, используемые для его лечения, могут привести к желудочно-кишечным расстройствам и диарее, — отметил врач.4. ГеморройЧастые или натужные испражнения могут привести к развитию или усугублению геморроя.5. Запах мочиВ некоторых случаях у людей с неконтролируемым или недиагностированным диабетом развивается тяжелое состояние, называемое диабетическим кетоацидозом. Это происходит, когда организм начинает расщеплять жир для получения энергии из-за недостатка инсулина.— В результате кетоны (химические вещества, образующиеся при метаболизме жиров) накапливаются в кровотоке и могут выводиться с мочой, — добавил медик.Классические симптомы сахарного диабета второго типа:постоянная жажда;частое мочеиспускание.сильная усталость;длительное заживление царапин, ссадин, ран;покалывание в ногах;ухудшение зрения.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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