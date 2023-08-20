Улучшить сон и настроение поможет добавка с магнием: диетолог

судороги, тремор, мышечная слабость, ощущение «кома» в горле, синдром «беспокойных ног»;

нарушение чувствительности кожи;

боль или спазмы в животе;

тошнота, рвота;

запоры или диарея;

отеки,

болезненные менструации.

увеличение концентрации кальция в крови и кальцификация сосудов;

боль в области сердца;

одышка во время занятий спортом и при физической нагрузке.

головокружение, обморочное состояние;

чувство ползания мурашек по коже;

ухудшение памяти;

нарушение сна.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.