Улучшить сон и настроение поможет добавка с магнием: диетолог
Чтобы улучшить сон, настроение и помочь сердцу оставаться здоровым, медицинский диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт рекомендует соблюдать здоровую диету, выполнять физические упражнения, ухаживать за своим телом и принимать добавку с магнием.
— Магний поддерживает настроение, снижает уровень беспокойства, улучшает сон, поддерживает уровень гормонов и здоровье костей, — отмечает врач.
Магний может способствовать улучшению сна, регулируя циркадный ритм, способствовать расслаблению мышц, что поможет уснуть и крепко спать всю ночь.
— Польза магния для сна была подтверждена научными исследованиями. Ученые обнаружили, что люди с низким потреблением магния, как правило, меньше спят и имеют более низкое качество сна. Одно исследование показало, что более 80 процентов женщин в постменопаузе имели низкий уровень магния в крови, и эти женщины часто жаловались, что у них депрессия, — утверждает медик.
Еще одно преимущество добавок с магнием заключается в том, что он помогает контролировать сокращения сердечной мышцы, поддерживая здоровье сердца.
Одно из исследований с участием около 4 000 женщин в постменопаузе показало, что у тех, кто имел более высокий уровень магния, было меньше маркеров воспаления, связанных с сердечными заболеваниями.
Ньюман-Бейнарт добавила, что магний может помочь при симптомах предменструального синдрома и улучшить здоровье костей.
Магний можно восполнить, правильно питаясь. Он не синтезируется в организме, а поступает с пищей, водой и солью.
Возможные симптомы дефицита магния:
- судороги, тремор, мышечная слабость, ощущение «кома» в горле, синдром «беспокойных ног»;
- нарушение чувствительности кожи;
- боль или спазмы в животе;
- тошнота, рвота;
- запоры или диарея;
- отеки,
- болезненные менструации.
- увеличение концентрации кальция в крови и кальцификация сосудов;
- боль в области сердца;
- одышка во время занятий спортом и при физической нагрузке.
- головокружение, обморочное состояние;
- чувство ползания мурашек по коже;
- ухудшение памяти;
- нарушение сна.
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