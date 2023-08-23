Пиво, хлеб: онколог-маммолог Назлиев назвал продукты с опасными при гормонозависимом раке эстрогенами

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Онколог-маммолог Данаил Назлиев перечислил продукты, в которых содержатся эстрогены. Их лучше избегать при гормонозависимом раке.

Фитоэстрогены содержатся во многих продуктах, поэтому уровень гормона можно регулировать с помощью питания.

— Эстрогены — это один из видов гормонов, содержащихся во многих продуктах питания, и они могут повышать риск роста или рецидива рака, — отметил Назлиев в своем блоге.

  • Пиво. Этот напиток делают из зерна, некоторые виды которого содержат фитоэстрогены. Они могут повышать риск развитиярака молочнойжелезы у женщин и ракапредстательной железы у мужчин.
  • Хлеб.
  • Другие продукты на основе зерна, таким как крупы, макроны. Врач рекомендует выбирать безглютеновые продукты.
  • Соевые продукты (тофу, соевое молоко). В них тоже большое количество эстрогенов.
  • Арахис
  • Льняное семя
  • Бобовые
  • Водоросли
  • Некоторые фрукты и овощи (морковь, красный виноград, баклажаны, томаты, тыква, цветная и брюссельская капуста)

Некоторые фитоэстрогены могут, напротив, оказывать защитное действие. Но не при гормонозависимом, подчеркивает эксперт.

Фитоэстрогены — нестероидные растительные гормоны, структура которых схожа с человеческими гормонами. 

Симптомы доминирования эстрогена у женщин:
  • хроническая усталость;
  • мигрень;
  • ломкость костей;
  • холодные руки и ноги;
  • нарушения менструального цикла;
  • чувствительность молочных желез;
  • обильные болезненные менструации;
  • нестабильность давления.

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Данаил Назлиев
Данаил Назлиев
Медицина
Онколог-маммолог
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Теги : рак молочной железы, рак предстательной железы, эстрогены, гормоны