Пиво, хлеб: онколог-маммолог Назлиев назвал продукты с опасными при гормонозависимом раке эстрогенами

Пиво. Этот напиток делают из зерна, некоторые виды которого содержат фитоэстрогены. Они могут повышать риск развитиярака молочнойжелезы у женщин и ракапредстательной железы у мужчин.

Хлеб.

Другие продукты на основе зерна, таким как крупы, макроны. Врач рекомендует выбирать безглютеновые продукты.

Соевые продукты (тофу, соевое молоко). В них тоже большое количество эстрогенов.

Арахис

Льняное семя

Бобовые

Водоросли

Некоторые фрукты и овощи (морковь, красный виноград, баклажаны, томаты, тыква, цветная и брюссельская капуста)

хроническая усталость;

мигрень;

ломкость костей;

холодные руки и ноги;

нарушения менструального цикла;

чувствительность молочных желез;

обильные болезненные менструации;

нестабильность давления.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.