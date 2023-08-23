Пиво, хлеб: онколог-маммолог Назлиев назвал продукты с опасными при гормонозависимом раке эстрогенами
Онколог-маммолог Данаил Назлиев перечислил продукты, в которых содержатся эстрогены. Их лучше избегать при гормонозависимом раке.
Фитоэстрогены содержатся во многих продуктах, поэтому уровень гормона можно регулировать с помощью питания.
— Эстрогены — это один из видов гормонов, содержащихся во многих продуктах питания, и они могут повышать риск роста или рецидива рака, — отметил Назлиев в своем блоге.
- Пиво. Этот напиток делают из зерна, некоторые виды которого содержат фитоэстрогены. Они могут повышать риск развитиярака молочнойжелезы у женщин и ракапредстательной железы у мужчин.
- Хлеб.
- Другие продукты на основе зерна, таким как крупы, макроны. Врач рекомендует выбирать безглютеновые продукты.
- Соевые продукты (тофу, соевое молоко). В них тоже большое количество эстрогенов.
- Арахис
- Льняное семя
- Бобовые
- Водоросли
- Некоторые фрукты и овощи (морковь, красный виноград, баклажаны, томаты, тыква, цветная и брюссельская капуста)
Некоторые фитоэстрогены могут, напротив, оказывать защитное действие. Но не при гормонозависимом, подчеркивает эксперт.
Фитоэстрогены — нестероидные растительные гормоны, структура которых схожа с человеческими гормонами.
Симптомы доминирования эстрогена у женщин:
- хроническая усталость;
- мигрень;
- ломкость костей;
- холодные руки и ноги;
- нарушения менструального цикла;
- чувствительность молочных желез;
- обильные болезненные менструации;
- нестабильность давления.
Читайте также: Врач-хирург Каран Раджан рассказал, что пупок следует чистить каждый день, чтобы избежать неприятного запаха и инфекций.
Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки.
Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Данаил Назлиев
Медицина
Онколог-маммолог
Оставить комментарий