Два признака запущенной жировой болезни печени, которые можно принять за тепловой удар

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врач

Жировая болезнь печени вызвана избытком жира в этом органе. На начальных стадиях она часто не проявляется и может долгое время оставаться незамеченной.

Однако, если не лечить, заболевание может прогрессировать до тяжелых стадий. Последняя, самая тяжелая стадия жировой болезни печени, известна как цирроз. В крайних случаях он приводит к печеночной недостаточности, раку и даже смерти.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, два симптома цирроза нередко принимают за побочные эффекты теплового удара. Речь идет о приступах лихорадки и озноба, а также плохом самочувствии в целом.

Это одновременно признаки теплового удара, которые могут возникнуть при экстремальных температурах, и цирроза. Этот вопрос особенно актуален нынешним летом, когда многие регионы накрывала аномальная жара. Люди думают, что их плохое самочувствие вызвано жарой и духотой, но общая слабость и лихорадка могут сигнализировать о серьезных проблемах с печенью.

Другие симптомы цирроза:
  • Потеря аппетита
  • Необоснованное похудение
  • Болезненность в правом подреберье
  • Красные точки на теле
  • Сильный зуд
  • Пожелтение кожи и белков глаз 
  • Склонность к кровотечениям и образованию синяков
  • Выпадение волос
  • Отеки 
  • Вздутие живота.

Возможны проблемы со сном (бессонница), потеря памяти, спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания. Это признаки энцефалопатии, которая возникает, когда токсины воздействуют на мозг, потому что печень не в состоянии выводить их из организма.

На более поздних стадиях цирроза можно заметить кровь в рвоте или экскрементах.

Для сравнения, другие признаки теплового удара:
  • Головокружение
  • Головная боль
  • Повышенное потоотделение, кожа становится бледной и липкой или появляется сыпь при жаре
  • Судороги 
  • Учащенное дыхание или сердцебиение
  • Сильная жажда.

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