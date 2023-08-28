Два признака запущенной жировой болезни печени, которые можно принять за тепловой удар
Жировая болезнь печени вызвана избытком жира в этом органе. На начальных стадиях она часто не проявляется и может долгое время оставаться незамеченной.
Однако, если не лечить, заболевание может прогрессировать до тяжелых стадий. Последняя, самая тяжелая стадия жировой болезни печени, известна как цирроз. В крайних случаях он приводит к печеночной недостаточности, раку и даже смерти.
Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, два симптома цирроза нередко принимают за побочные эффекты теплового удара. Речь идет о приступах лихорадки и озноба, а также плохом самочувствии в целом.
Это одновременно признаки теплового удара, которые могут возникнуть при экстремальных температурах, и цирроза. Этот вопрос особенно актуален нынешним летом, когда многие регионы накрывала аномальная жара. Люди думают, что их плохое самочувствие вызвано жарой и духотой, но общая слабость и лихорадка могут сигнализировать о серьезных проблемах с печенью.
Другие симптомы цирроза:
- Потеря аппетита
- Необоснованное похудение
- Болезненность в правом подреберье
- Красные точки на теле
- Сильный зуд
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Склонность к кровотечениям и образованию синяков
- Выпадение волос
- Отеки
- Вздутие живота.
Возможны проблемы со сном (бессонница), потеря памяти, спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания. Это признаки энцефалопатии, которая возникает, когда токсины воздействуют на мозг, потому что печень не в состоянии выводить их из организма.
На более поздних стадиях цирроза можно заметить кровь в рвоте или экскрементах.
Для сравнения, другие признаки теплового удара:
- Головокружение
- Головная боль
- Повышенное потоотделение, кожа становится бледной и липкой или появляется сыпь при жаре
- Судороги
- Учащенное дыхание или сердцебиение
- Сильная жажда.
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