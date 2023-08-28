Два признака запущенной жировой болезни печени, которые можно принять за тепловой удар

Потеря аппетита

Необоснованное похудение

Болезненность в правом подреберье

Красные точки на теле

Сильный зуд

Пожелтение кожи и белков глаз

Склонность к кровотечениям и образованию синяков

Выпадение волос

Отеки

Вздутие живота.

Головокружение

Головная боль

Повышенное потоотделение, кожа становится бледной и липкой или появляется сыпь при жаре

Судороги

Учащенное дыхание или сердцебиение

Сильная жажда.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.