Частое носовое кровотечение является признаком тяжелой жировой болезни печени

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Частое носовое кровотечение является признаком тяжелой жировой болезни печени


Носовое кровотечение является симптомом цирроза, последней стадии жировой болезни печени, которая вызвана многолетним воспалением и может привести к печеночной недостаточности и даже к раку.


На ранних стадиях жировая болезнь печени часто не вызывает побочных эффектов. Однако, если жир продолжает накапливаться в органе, он может воспалиться — стадия, известная как неалкогольный стеатогепатит. Затем стойкое воспаление приводит к рубцеванию, и эта стадия называется фиброзом.

Если его не лечить, он может прогрессировать до цирроза, самой тяжелой стадии жировой болезни печени.


Невнятная речь сигнализирует о тяжелой стадии жировой болезни печени


На этой стадии печень становится рубцовой, бугристой и сморщивается. Цирроз требует немедленной медицинской помощи, так как может привести к печеночной недостаточности и раку. Одним из симптомов цирроза печени является носовое кровотечение или носовое кровотечение.

"Частые носовые кровотечения могут происходить из-за того, что организм более восприимчив к кровотечениям. Это также может вызвать синяки и кровоточивость десен", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Длительный зуд кожи сигнализирует о жировой болезни печени - гепатолог Южнова


Другие симптомы цирроза как:
  • Усталость и слабость
  • Потеря аппетита
  • Потеря веса и истощение мышц
  • Тошнота  и рвота
  • Болезненность или боль в области печени
  • Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
  • Пожелтение кожи и белков глаз 
  • Выпадение волос
  • Лихорадка и приступы озноба
  • Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости
  • Отек в брюшной полости из-за скопления жидкости, известный как асцит
«Вы также можете заметить изменения в своей личности, проблемы со сном (бессонницу), потерю памяти, спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания. Это известно как энцефалопатия и возникает, когда токсины поражают ваш мозг, потому что ваша печень не может удалить их из вашего тела».



Ранее МедикФорум писал о признаках инсульта.



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