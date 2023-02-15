Частое носовое кровотечение является признаком тяжелой жировой болезни печени

"Частые носовые кровотечения могут происходить из-за того, что организм более восприимчив к кровотечениям. Это также может вызвать синяки и кровоточивость десен", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Усталость и слабость

Потеря аппетита

Потеря веса и истощение мышц

Тошнота и рвота

Болезненность или боль в области печени

Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии

Пожелтение кожи и белков глаз

Выпадение волос

Лихорадка и приступы озноба

Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости

Отек в брюшной полости из-за скопления жидкости, известный как асцит

«Вы также можете заметить изменения в своей личности, проблемы со сном (бессонницу), потерю памяти, спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания. Это известно как энцефалопатия и возникает, когда токсины поражают ваш мозг, потому что ваша печень не может удалить их из вашего тела».

На ранних стадиях жировая болезнь печени часто не вызывает побочных эффектов. Однако, если жир продолжает накапливаться в органе, он может воспалиться — стадия, известная как неалкогольный стеатогепатит. Затем стойкое воспаление приводит к рубцеванию, и эта стадия называется фиброзом.Если его не лечить, он может прогрессировать до цирроза, самой тяжелой стадии жировой болезни печени.На этой стадии печень становится рубцовой, бугристой и сморщивается. Цирроз требует немедленной медицинской помощи, так как может привести к печеночной недостаточности и раку. Одним из симптомов цирроза печени является носовое кровотечение или носовое кровотечение.Ранее МедикФорум писал о признаках инсульта.

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