Частое носовое кровотечение является признаком тяжелой жировой болезни печени
Носовое кровотечение является симптомом цирроза, последней стадии жировой болезни печени, которая вызвана многолетним воспалением и может привести к печеночной недостаточности и даже к раку.
На ранних стадиях жировая болезнь печени часто не вызывает побочных эффектов. Однако, если жир продолжает накапливаться в органе, он может воспалиться — стадия, известная как неалкогольный стеатогепатит. Затем стойкое воспаление приводит к рубцеванию, и эта стадия называется фиброзом.
Если его не лечить, он может прогрессировать до цирроза, самой тяжелой стадии жировой болезни печени.
На этой стадии печень становится рубцовой, бугристой и сморщивается. Цирроз требует немедленной медицинской помощи, так как может привести к печеночной недостаточности и раку. Одним из симптомов цирроза печени является носовое кровотечение или носовое кровотечение.
"Частые носовые кровотечения могут происходить из-за того, что организм более восприимчив к кровотечениям. Это также может вызвать синяки и кровоточивость десен", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Другие симптомы цирроза как:
- Усталость и слабость
- Потеря аппетита
- Потеря веса и истощение мышц
- Тошнота и рвота
- Болезненность или боль в области печени
- Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Выпадение волос
- Лихорадка и приступы озноба
- Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости
- Отек в брюшной полости из-за скопления жидкости, известный как асцит
«Вы также можете заметить изменения в своей личности, проблемы со сном (бессонницу), потерю памяти, спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания. Это известно как энцефалопатия и возникает, когда токсины поражают ваш мозг, потому что ваша печень не может удалить их из вашего тела».
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