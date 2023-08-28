Уролог Сингх предупредил, что неловкие случаи с «капающей» мочой могут быть признаком рака простаты

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унитаз

Уролог Рандж Сингх поделился ранними симптомами рака простаты, о которых нужно знать. Среди них — та самая неловкая ситуация с внезапно подтекающей, капающей мочой.

Предстательная железа отвечает за выработку семенной жидкости, но если она увеличивается из-за рака, это может привести к закупорке мочеиспускательного канала.

Ранние симптомы рака предстательной железы:
  • Слабая или прерывистая струя мочи; 
  • Ощущение, что мочевой пузырь опорожняется не полностью; 
  • Учащенное мочеиспускание; 
  • Частые позывы к мочеиспусканию без опорожнения мочевого пузыря.

— По мере прогрессирования рака предстательной железы у вас могут появиться боли в спине. Далее последует потеря веса, слабость и вялость, — отметил медик в беседе с Express.

Он рассказал, что новый тест на рак предстательной железы разработали британские и индийские исследователи. Взяв образец у 210 мужчин с симптомами, указывающими на рак предстательной железы, ученые сделали анализ крови, в котором обнаружили раковые клетки, а не ПСА (простатспецифический антиген).

У трети мужчин развился рак предстательной железы, а анализ крови на раковые клетки правильно выявил более 90 процентов случаев. 

Рак предстательной железы – злокачественное новообразование, которое возникает из-за трансформации клеток железистого эпителия простаты.

Основные признаки рака предстательной железы:
  • затруднение или учащение мочеиспускания;
  • ночные мочеиспускания;
  • появление крови в моче и сперме;
  • боли внизу живота;
  • болезненность при мочеиспускании;
  • нарушения эрекции.

Общий анализ ПСА:

до 10 нг/мл — подозрение на рак предстательной железы;
10–20 нг/мл — высокий риск;
20–50 нг/мл — риск диссеминированного рака;
50–100 нг/мл — высокий риск метастазов;

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