Уролог Сингх предупредил, что неловкие случаи с «капающей» мочой могут быть признаком рака простаты
Уролог Рандж Сингх поделился ранними симптомами рака простаты, о которых нужно знать. Среди них — та самая неловкая ситуация с внезапно подтекающей, капающей мочой.
Предстательная железа отвечает за выработку семенной жидкости, но если она увеличивается из-за рака, это может привести к закупорке мочеиспускательного канала.
Ранние симптомы рака предстательной железы:
- Слабая или прерывистая струя мочи;
- Ощущение, что мочевой пузырь опорожняется не полностью;
- Учащенное мочеиспускание;
- Частые позывы к мочеиспусканию без опорожнения мочевого пузыря.
— По мере прогрессирования рака предстательной железы у вас могут появиться боли в спине. Далее последует потеря веса, слабость и вялость, — отметил медик в беседе с Express.
Он рассказал, что новый тест на рак предстательной железы разработали британские и индийские исследователи. Взяв образец у 210 мужчин с симптомами, указывающими на рак предстательной железы, ученые сделали анализ крови, в котором обнаружили раковые клетки, а не ПСА (простатспецифический антиген).
У трети мужчин развился рак предстательной железы, а анализ крови на раковые клетки правильно выявил более 90 процентов случаев.
Рак предстательной железы – злокачественное новообразование, которое возникает из-за трансформации клеток железистого эпителия простаты.
Основные признаки рака предстательной железы:
- затруднение или учащение мочеиспускания;
- ночные мочеиспускания;
- появление крови в моче и сперме;
- боли внизу живота;
- болезненность при мочеиспускании;
- нарушения эрекции.
Общий анализ ПСА:
до 10 нг/мл — подозрение на рак предстательной железы;
10–20 нг/мл — высокий риск;
20–50 нг/мл — риск диссеминированного рака;
50–100 нг/мл — высокий риск метастазов;
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