Уролог Сингх предупредил, что неловкие случаи с «капающей» мочой могут быть признаком рака простаты

Слабая или прерывистая струя мочи;

Ощущение, что мочевой пузырь опорожняется не полностью;

Учащенное мочеиспускание;

Частые позывы к мочеиспусканию без опорожнения мочевого пузыря.

затруднение или учащение мочеиспускания;

ночные мочеиспускания;

появление крови в моче и сперме;

боли внизу живота;

болезненность при мочеиспускании;

нарушения эрекции.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.