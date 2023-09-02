Онкоуролог Гадзиян: какие продукты нужно убрать при гиперактивном мочевом пузыре

Чай, кофе, энергетики. Кофеин раздражает слизистую мочевого пузыря и имеет мочегонное действие.

Газированные напитки, особенно с сахаром.

Молочные продукты не рекомендованы для диеты при ГАМП, особенно по вечерам.

Алкоголь раздражает слизистые, нарушает водный баланс, имеет мочегонный эффект.

Некоторые растительные продукты, особенно кислые: клюква, имбирь, яблоки, хурма, мята, ромашка.

Сахарозаменители могут обладать мочегонными свойствами.

Цитрусовые раздражают мочевой пузырь.

частые позывы на мочеиспускание;

ургентные позывы опорожнить мочевой пузырь;

выделение мочи малыми порциями;

уменьшение объема мочевого пузыря.

нарушения и патологии мозга (склероз, энцефалит, злокачественные образования, заболевание Альцгеймера);

сахарный диабет;

злоупотребление алкоголем;

черепно-мозговые травмы, инсульт;

врожденные патологии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.