Онкоуролог Гадзиян: какие продукты нужно убрать при гиперактивном мочевом пузыре

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туалет

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, какие изменения нужно внести в свой рацион при гиперактивном мочевом пузыре (ГАМП).

Как понять что у человека гиперактивный мочевой пузырь?

ГАМП — комплекс симптомов, включающих учащенное мочеиспускание (более 8 раз в течение дня), резкие, неудержимые позывы к мочеиспусканию, недержание мочи, ночные мочеиспускания более двух раз.

По словам Гадзияна, в России и в мире такое состояние может быть у 20 процентов населения. Он дал рекомендации по питанию, которые «точно сработают».

Что нужно убрать?
  • Чай, кофе, энергетики. Кофеин раздражает слизистую мочевого пузыря и имеет мочегонное действие.
  • Газированные напитки, особенно с сахаром.
  • Молочные продукты не рекомендованы для диеты при ГАМП, особенно по вечерам.
  • Алкоголь раздражает слизистые, нарушает водный баланс, имеет мочегонный эффект.
  • Некоторые растительные продукты, особенно кислые: клюква, имбирь, яблоки, хурма, мята, ромашка.
  • Сахарозаменители могут обладать мочегонными свойствами.
  • Цитрусовые раздражают мочевой пузырь.

Основные признаки ГАМП:
  • частые позывы на мочеиспускание;
  • ургентные позывы опорожнить мочевой пузырь;
  • выделение мочи малыми порциями;
  • уменьшение объема мочевого пузыря.

Что такое ургентные позывы? Это те, которые человек не в силах контролировать, у него появляется необходимость посетить туалет прямо сейчас, без предварительных позывов. Желание нарастает мгновенного, а не постепенно. Также возможны состояния, когда позывы и неконтролируемое мочеиспускание провоцируют звуки, например, журчание.

Возможные причины ГАМП:
  • нарушения и патологии мозга (склероз, энцефалит, злокачественные образования, заболевание Альцгеймера);
  • сахарный диабет;
  • злоупотребление алкоголем;
  • черепно-мозговые травмы, инсульт;
  • врожденные патологии.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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Теги : урология, гиперактивный мочевой пузырь, диета
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