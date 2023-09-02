Онкоуролог Гадзиян: какие продукты нужно убрать при гиперактивном мочевом пузыре
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, какие изменения нужно внести в свой рацион при гиперактивном мочевом пузыре (ГАМП).
Как понять что у человека гиперактивный мочевой пузырь?
ГАМП — комплекс симптомов, включающих учащенное мочеиспускание (более 8 раз в течение дня), резкие, неудержимые позывы к мочеиспусканию, недержание мочи, ночные мочеиспускания более двух раз.
По словам Гадзияна, в России и в мире такое состояние может быть у 20 процентов населения. Он дал рекомендации по питанию, которые «точно сработают».
Что нужно убрать?
- Чай, кофе, энергетики. Кофеин раздражает слизистую мочевого пузыря и имеет мочегонное действие.
- Газированные напитки, особенно с сахаром.
- Молочные продукты не рекомендованы для диеты при ГАМП, особенно по вечерам.
- Алкоголь раздражает слизистые, нарушает водный баланс, имеет мочегонный эффект.
- Некоторые растительные продукты, особенно кислые: клюква, имбирь, яблоки, хурма, мята, ромашка.
- Сахарозаменители могут обладать мочегонными свойствами.
- Цитрусовые раздражают мочевой пузырь.
Основные признаки ГАМП:
- частые позывы на мочеиспускание;
- ургентные позывы опорожнить мочевой пузырь;
- выделение мочи малыми порциями;
- уменьшение объема мочевого пузыря.
Что такое ургентные позывы? Это те, которые человек не в силах контролировать, у него появляется необходимость посетить туалет прямо сейчас, без предварительных позывов. Желание нарастает мгновенного, а не постепенно. Также возможны состояния, когда позывы и неконтролируемое мочеиспускание провоцируют звуки, например, журчание.
Возможные причины ГАМП:
- нарушения и патологии мозга (склероз, энцефалит, злокачественные образования, заболевание Альцгеймера);
- сахарный диабет;
- злоупотребление алкоголем;
- черепно-мозговые травмы, инсульт;
- врожденные патологии.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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