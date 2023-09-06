Врач-гастроэнтеролог Лебедева порекомендовала недорогую рыбу для профилактики рака, диабета и слабоумия
По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, в рационе обязательно должна быть рыба — естественный источник жирных кислот Омега-3.
Вовсе необязательно покупать дорогую нынче семгу и форель. Среди бюджетных вариантов — сельдь, минтай, скумбрия. Также можно иногда купить горбушу, треску, кету.
— Омега-3 в достаточном количестве защищает от рака толстого кишечника, рака груди и предстательной железы, — сообщила Лебедева в своем блоге.
Очень полезны водоросли, кальмары, мидии, креветки. Они недолго живут и не успевают накапливать вредные вещества, в отличие от крупной рыбы.
Лебедева отмечает, что жирные кислоты Омега-3 нужны организму:
- Головному мозгу, состоящему из Омега-3 на 30 процентов. Дефицит приводит к развитию болезни Альцгеймера.
- Глазам, особенно сетчатке.
- Сердечно-сосудистой системе, поскольку они снижают уровень триглицеридов, повышают уровень «хорошего» холестерина, защищают сосуды.
- Омега-3 предотвращают развитие сахарного диабета.
Как понять, что Омега-3 организму не хватает:
- Проблемы с кожей: сухость, угри, воспаления
- Сухость глаз, снижение зрения
- Снижение работоспособности
- Проблемы с иммунитетом, частые простуды
- Мышечная слабость, боли в суставах
Существуют противопоказания к приему жирных кислот: возраст до 7 лет, аллергия, камни в мочевом пузыре и почках, гиперкальциемия, расстройства щитовидной железы, туберкулез. В любом случае, следует посоветоваться с врачом.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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