Врач-гастроэнтеролог Лебедева порекомендовала недорогую рыбу для профилактики рака, диабета и слабоумия

Головному мозгу, состоящему из Омега-3 на 30 процентов. Дефицит приводит к развитию болезни Альцгеймера.

Глазам, особенно сетчатке.

Сердечно-сосудистой системе, поскольку они снижают уровень триглицеридов, повышают уровень «хорошего» холестерина, защищают сосуды.

Омега-3 предотвращают развитие сахарного диабета.

Проблемы с кожей: сухость, угри, воспаления

Сухость глаз, снижение зрения

Снижение работоспособности

Проблемы с иммунитетом, частые простуды

Мышечная слабость, боли в суставах

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