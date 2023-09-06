Врач-гастроэнтеролог Лебедева порекомендовала недорогую рыбу для профилактики рака, диабета и слабоумия

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рыба

По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, в рационе обязательно должна быть рыба — естественный источник жирных кислот Омега-3.

Вовсе необязательно покупать дорогую нынче семгу и форель. Среди бюджетных вариантов — сельдь, минтай, скумбрия. Также можно иногда купить горбушу, треску, кету.

— Омега-3 в достаточном количестве защищает от рака толстого кишечника, рака груди и предстательной железы, — сообщила Лебедева в своем блоге.

Очень полезны водоросли, кальмары, мидии, креветки. Они недолго живут и не успевают накапливать вредные вещества, в отличие от крупной рыбы.

Лебедева отмечает, что жирные кислоты Омега-3 нужны организму:
  • Головному мозгу, состоящему из Омега-3 на 30 процентов. Дефицит приводит к развитию болезни Альцгеймера.
  • Глазам, особенно сетчатке.
  • Сердечно-сосудистой системе, поскольку они снижают уровень триглицеридов, повышают уровень «хорошего» холестерина, защищают сосуды.
  • Омега-3 предотвращают развитие сахарного диабета.

Как понять, что Омега-3 организму не хватает:
  • Проблемы с кожей: сухость, угри, воспаления
  • Сухость глаз, снижение зрения
  • Снижение работоспособности
  • Проблемы с иммунитетом, частые простуды
  • Мышечная слабость, боли в суставах

Существуют противопоказания к приему жирных кислот: возраст до 7 лет, аллергия, камни в мочевом пузыре и почках, гиперкальциемия, расстройства щитовидной железы, туберкулез. В любом случае, следует посоветоваться с врачом.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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