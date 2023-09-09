Эндокринолог Рогова: какой суп поможет похудеть

стимулирует расслабление сфинктера Одди;

увеличивает ток печёночной желчи;

повышает панкреатическую секрецию;

вызывает сокращение привратника желудка, что тормозит перемещение переваренной пищи в 12-перстную кишку.

Один из таких способов предложила эндокринолог Лариса Рогова. Она советует выпить за полчаса до еды стакан тёплой воды.По словам специалиста, вода создаст объём в желудке и активизирует выработку холецистокинина, одного из гормонов насыщения. Его вырабатывают клетки слизистой оболочки 12-перстной кишки в ответ на попадание в нее из желудка химуса, содержащего жиры.Второй совет — не забывать о супе. Блюдо должно быть умеренно горячим, в меру жирным, с твёрдыми кусочками. Суп, как и любую другую еду, нужно есть медленно, тщательно пережевывая.Горячий суп тоже помогает вырабатываться холецистокинину, вы насытитесь меньшим количеством пищи и не переедите. Супы-пюре медик раскритиковала.Рогова напомнила, что если у вас повышен уровень мочевой кислоты, то супы на мясном бульоне, а также с щавелём и шпинатом строго запрещены. Выбирайте блюдо на овощном бульоне.Эксперты отмечают, что обращать снимание нужно не только на вес, но и на талию. Жир на животе относится к прямым признакам инсулинорезистентности, что приводит к развитию сахарного диабета второго типа. Для мужчин критической отметкой является талия 102 сантиметра, для женщин — 88.Питайтесь сбалансированно. Рацион должен включать белки, жиры и углеводы. Считайте калории. Нужно, присутствовал дефицит полученной энергии по сравнению с потраченной. Оптимальный дефицит – 15-20%.Больше двигайтесь - бегайте, танцуйте, ходите, плавайте. Делайте только то, что вам нравится.Не ешьте на ночь.Высыпайтесь. Недосып прямо влияет на вес, замедляя обмен веществ и «пробуждая» гормоны голода - грелин и лептин.Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.