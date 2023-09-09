Эндокринолог Рогова: какой суп поможет похудеть

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суп

Ожирение принимает масштабы пандемии, отмечают медики. Есть несколько способов, которые помогут усилить процесс похудения и сделать его более комфортным.

Один из таких способов предложила эндокринолог Лариса Рогова. Она советует выпить за полчаса до еды стакан тёплой воды. 

По словам специалиста, вода создаст объём в желудке и активизирует выработку холецистокинина, одного из гормонов насыщения. Его вырабатывают клетки слизистой оболочки 12-перстной кишки в ответ на попадание в нее из желудка химуса, содержащего жиры.

Второй совет — не забывать о супе. Блюдо должно быть умеренно горячим, в меру жирным, с твёрдыми кусочками. Суп, как и любую другую еду, нужно есть медленно, тщательно пережевывая. 

Горячий суп тоже помогает вырабатываться холецистокинину, вы насытитесь меньшим количеством пищи и не переедите. Супы-пюре медик раскритиковала.

— Во-первых, в них нечего жевать, а зубам нужна нагрузка, ведь, если мы пережёвываем, мы быстрее насыщаемся. Во-вторых, протёртые супы быстрее усваиваются и с меньшими энергетическими затратами, поэтому запасается больше энергии, чем требуется, — сказала врач «Лайфу».

Рогова напомнила, что если у вас повышен уровень мочевой кислоты, то супы на мясном бульоне, а также с щавелём и шпинатом строго запрещены. Выбирайте блюдо на овощном бульоне.

Для чего нужен холецистокинин?
  • стимулирует расслабление сфинктера Одди; 
  • увеличивает ток печёночной желчи;
  • повышает панкреатическую секрецию; 
  • вызывает сокращение привратника желудка, что тормозит перемещение переваренной пищи в 12-перстную кишку.

Эксперты отмечают, что обращать снимание нужно не только на вес, но и на талию. Жир на животе относится к прямым признакам инсулинорезистентности, что приводит к развитию сахарного диабета второго типа. Для мужчин критической отметкой является талия 102 сантиметра, для женщин — 88.

Несколько простых правил, которые помогут похудеть без вреда для здоровья

Питайтесь сбалансированно. Рацион должен включать белки, жиры и углеводы. Считайте  калории. Нужно, присутствовал дефицит полученной энергии по сравнению с потраченной. Оптимальный дефицит – 15-20%.
Больше двигайтесь - бегайте, танцуйте, ходите, плавайте. Делайте только то, что вам нравится. 
Не ешьте на ночь. 
Высыпайтесь. Недосып прямо влияет на вес, замедляя обмен веществ и «пробуждая» гормоны голода - грелин и лептин.

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