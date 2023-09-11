«Этот план реально помогает»: врач Лебедева поделилась эксклюзивной схемой лечения ОРВИ

температура до 38,0 – 38,5 °C;

боли в горле;

насморк, чихание, кашель;

болезненные ощущения при движении глаз;

боли в мышцах;

слабость и сонливость;

отсутствие аппетита;

озноб и головные боли.

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