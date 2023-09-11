«Этот план реально помогает»: врач Лебедева поделилась эксклюзивной схемой лечения ОРВИ

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женщина

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева напомнила, что скоро нас ждет волна острых респираторных вирусных инфекций, и  поделилась схемой лечения, которую она применяет в своей семье.

Действовать, по словам медика, нужно быстро: как только запершило в горле.

Разгрузитесь и сделайте очистку: 36 часов нужно провести без твердой пищи. В рационе допускаются только легкие супы и отвары.

Пейте больше воды и отдыхайте.

Не сбивайте температуру, пока она ниже 38.5°C. Так организм борется с вирусами.

Делайте ингаляции с физраствором каждые четыре часа. Нос промывайте слабосоленым раствором два раза в день.

Зажгите аромалампу с эфирными маслами. Это может быть эвкалипт, лавр, пихта.

Лебедева также советует рассасывать лизобакт и принимать «ударные дозы витаминов»: D, А, C, цинк, кверцетин (посоветуйтесь с врачом, могут быть противопоказания).

— Этот план реально помогает пройти через сезон ОРВИ с минимальными потерями, — отметила медик в своем блоге.

Симптомы ОРВИ:
  • температура до 38,0 – 38,5 °C;
  • боли в горле;
  • насморк, чихание, кашель;
  • болезненные ощущения при движении глаз;
  • боли в мышцах;
  • слабость и сонливость;
  • отсутствие аппетита;
  • озноб и головные боли.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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Теги : ОРВИ, простуда, вирусы
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