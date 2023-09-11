«Этот план реально помогает»: врач Лебедева поделилась эксклюзивной схемой лечения ОРВИ
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева напомнила, что скоро нас ждет волна острых респираторных вирусных инфекций, и поделилась схемой лечения, которую она применяет в своей семье.
Действовать, по словам медика, нужно быстро: как только запершило в горле.
Разгрузитесь и сделайте очистку: 36 часов нужно провести без твердой пищи. В рационе допускаются только легкие супы и отвары.
Пейте больше воды и отдыхайте.
Не сбивайте температуру, пока она ниже 38.5°C. Так организм борется с вирусами.
Делайте ингаляции с физраствором каждые четыре часа. Нос промывайте слабосоленым раствором два раза в день.
Зажгите аромалампу с эфирными маслами. Это может быть эвкалипт, лавр, пихта.
Лебедева также советует рассасывать лизобакт и принимать «ударные дозы витаминов»: D, А, C, цинк, кверцетин (посоветуйтесь с врачом, могут быть противопоказания).
— Этот план реально помогает пройти через сезон ОРВИ с минимальными потерями, — отметила медик в своем блоге.
Симптомы ОРВИ:
- температура до 38,0 – 38,5 °C;
- боли в горле;
- насморк, чихание, кашель;
- болезненные ощущения при движении глаз;
- боли в мышцах;
- слабость и сонливость;
- отсутствие аппетита;
- озноб и головные боли.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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