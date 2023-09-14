Диетолог Писарева назвала три бесполезные и пять самых полезных каш для людей старше 50 лет

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гречка

По словам врача-диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, людям старше 50 лет не следует включать в свой постоянный рацион манную кашу, кашу из белого риса и овсянку быстрого приготовления.

Манку делают из пшеницы мелкого помола, она не содержит клетчатки.

— Ее не рекомендуется есть людям старше 50 лет. Она может быть в рационе детей, потому что быстро усваивается, — сказала Писарева «Вечерней Москве».

Каша из белого риса имеет высокий гликемический индекс (ГИ), она слишком калорийна и повышает уровень сахара в крови. Овсянку быстрого приготовления следует вообще назвать быстроуглеводным десертом.

Полезные каши те, которые готовятся долго. Диетолог выделяет топ-5 каш для людей старше 50:

Гречка. В ней о меди, нужной для усвоения железа. 
Дикий рис. Много калия, гликемический индекс невысокий.
Геркулес (который нужно варить). Многоклетчатки, надолго насыщает.
Перловка. Мало калорий, много белка, клетчатки,  богатавитаминами группы В и калием.
Киноа. Многовитамина В, фолиевойкислоты, меди и калия.

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Как писал «МедикФорум», по словам врача-дерматолога Наны Носаревой, льняная каша содержит большое количество альфа-линоленовой кислоты, очень нужной для естественного сияния кожи.

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Теги : каши, правильное питание