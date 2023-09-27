Уролог Мкртчян назвал слабость и кровь в моче симптомами рака предстательной железы
По словам врача-уролога, эндоуролога Карена Мкртчяна, рак предстательной железы может долгие годы никак себя не проявлять. Его специфические симптомы «опознают» на поздних стадиях.
Тогда пациент говорит о сильной слабости, боли в костях, крови в моче.
— Нередко онкологические процессы достаточно успешно «маскируются» под другие заболевания, и именно по этой причине диагноз «рак» пациенту ставится уже на 3-4 стадии, когда изменить прогноз крайне сложно, — сказал специалист РИАМО.
В случае с раком предстательной железы это так же верно, как и со многими другими онкопатологиями. При появлении вышеуказанных симптомов прогноз для пациента неблагоприятный, добавил медик.
Он назвал возможные ранние симптомы РПЖ, на которые должны обращать внимание все мужчины:
- затруднения при мочеиспускании,
- ухудшение эрекции,
- следы крови в моче или сперме,
- боли внизу живота.
Любой из этих признаков должен стать поводом посетить уролога как можно быстрее.
Как быстро развивается рак простаты?
Опухоль, как правило, растёт медленно. Пациент может долго не ощущать симптомов. Известны случаи, когда симптомы рака простаты проявлялись спустя 10–30 лет после начала болезни.
Какие анализы покажут рак простаты?
Простатспецифический антиген, общий (ПСА) – анализ крови, который могут назначать при подозрении на простатит, аденому предстательной железы или рак простаты.
Как отличить аденому от рака?
Точным методом ранней диагностики РПЖ является биопсия простаты — взятие ткани предстательной железы. Только этот метод позволяет отличить доброкачественное образование (аденома) простаты от рака.
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