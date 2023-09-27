Уролог Мкртчян назвал слабость и кровь в моче симптомами рака предстательной железы

затруднения при мочеиспускании,

ухудшение эрекции,

следы крови в моче или сперме,

боли внизу живота.

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